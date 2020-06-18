اللوز الحلو من المواد الغنيّة بالفيتامينات، والمعادن المتنوعة، كما يُعدّ اللوز من المصادر الغنيّة بالألياف الغذائيّة، والدهون الأحاديّة غير المشبعة، وهذا الأمر يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، والوقاية من السرطان.

يحتوي زيت اللوز الحلو على عدد كبير من الفيتامينات والمركبات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وهو من أكثر الزيوت التي تحتوي على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، لذلك يساعد في تحسين قوة شعرك ولمعانه.

يأتي زيت اللوز الحلو من بذور شجرة اللوز، وقد تم استخدامه لدى الثقافات القديمة من أجل شفاء العديد من الأمراض والحفاظ على الصحة.

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة:

- زيت اللوز الحلو مناسب لكل أنواع البشرة خاصة البشرة الحساسة والجافة جدًا.

- زيت اللوز الحلو يعمل على تحسين مظهر بشرة الوجه وذلك بتوحيد لونها وتفتيحها و القضاء على البقع الداكنة وإزالة الهالات السوداء كما يساعد إستخدام زيت اللوز الحلو بإنتظام على إعادة الرونق والنضارة إلى البشرة المجهدة.

- يوفر زيت اللوز الحلو الترطيب العميق للبشرة الجافة ليجعلها ناعمة الملمس وهو مناسب للإستخدام على الكوع و القدمين واليدين وكل المناطق الجافة على الجسم.

- زيت اللوز الحلو يستخدم في معالجة الحروق التي تكون نتيجة التعرض لأشعة الشمس.

- زيت اللوز الحلو زيت ذو خصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات وهو بالتالي يطهر البشرة و يساعد على القضاء على البثور وحماية البشرة من الإلتهابات.

- يساعد زيت اللوز الحلو على التخفيف من حساسية الجلد والإلتهابات.

- زيت اللوز الحلو هو زيت غني بالأحماض الدهنية الأساسية الغير مشبعة مثل حمض اللينوليك (أوميغا 6) وحمض الأوليك (أوميغا 9) التي تعمل على توفير كل ما تحتاجه البشرة من تغذية وترطيب عميق كما انه زيت غني بفيتاميناتA و B و H التي تحارب ظهور التجاعيد المبكرة وتساعد على تجديد خلايا البشرة.

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