7 زيوت طبيعية لعلاج البشرة المضطربة

الزيوت الطبيعية تعالج مشاكل البشرة والشعر والجلد

هل تعانين من مشاكل البشرة الشائعة؟ الآن يمكنك أن تجددي الخلايا الميتة بطرق طبيعية وسهلة. نقدم لك سبعة زيوت طبيعية يمكنها ان تضيف النضار إلى النظام جمالك المعتاد.

زيت دوار الشمس

بذوره طعمها لذيذ، ولكن زيت دوار الشمس رائع لعلاج مشاكل التجميل الموضعية بفضل الملمس خفيفة الوزن والرائحة الخفيفة. يمكن ان يستخدم هذا الزيت كمرطب طبيعي للبشرة الجافة.

زيت السمسم

لا يمكن للأيورفيدا أن تمدح استخدام زيت السمسم بما فيه الكفاية. فقد وصف الاطباء القدماء زيت السمسم للتدليك لانه يساعد على جلب الدافئ ويزيل سموم الجسم، كما انه يشفي الجلد الجاف، وتشقق الجلد على المرفقين والكعب .

زيت جوز الهند

لقد كبرنا ونحن نشاهد الإعلانات التجارية التي تروج لقدرات زيت جوز الهند في ترطيب واطالة الشعر. ولكن بصرف النظر عن هذه القدرة الخارقة، يعتبر زيت جوزالهند جيدة للبشرة. فقد تبين أن له فوائد مذهلة للترطيب البشرة والشعر. كما يمكن استعماله كبديل لكريم الحلاقة. يمكن لزيت جوز الهند في بعض الأحيان أيضا تسريع التئام الجروح ، وقد يكون فعالا في زيادة الترطيب والحد من خسارة الماء في الجلد الجاف.

زيت الزيتون

فكر بقدرات زيت الزيتون، وستشم رائحة الاكل الإيطالي الشهي، منذ عدة قرون استخدم الزيت كمكون غذائي مفضل لتطهير وحماية البشرة. يمكن استخدام زيت الزيتون أيضا كمرطب ( ويمكنك استعماله مباشرة على الجلد الجاف )، والشعر، والوجه.

زيت اللوز

يمكن استخدام زيت اللوز كمرطب خفيف للبشرة فهوي يحتوي على فيتامينات هامة. يمكنك مزج القليل من العسل وعصير الليمون لعمل قناع لترطيب الوجه، والحد من ظهور الخطوط الدقيقة، والتجاعيد. ويمكنك أيضا أستخدامه كملطف عميقة لتعزيز التألق.

زيت الورد

بصرف النظر عن رائحته الحلوة ، يحتوي زيت الورد على تركيب كيميائي تحتوي على العديد من المكونات البيولوجية النشطة ذات التأثير الإيجابي على مشاكل الجلد المختلفة.

كما يعمل كمادة قابضة، وهذا يساعده في تشديد أنسجة الجلد ، وفتح مسام الجلد في الوجه ، والسيطرة على الزيت الفائض. يحتوي هذا الزيت أيضا على خصائص مضادة للجراثيم يمكن ان تعالج الالتهابات الجلدية وحب الشباب، وغالبا ما يستخدم كعلاج منزلي لحروق الشمس و حساسية الجلد.

زيت بذور العنب

نظرا لارتفاع نسبة الأوميغا 6 فيه، يعتبر زيت بذور العنب علاجا ناجعا لمرض الصدفية ، وحب الشباب والعديد من الأمراض الجلدية الاخرى . فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة ، وفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3-6-9 ويحتوى على خصائص مضادة للالتهاب. الى جانب ذلك، فهو دواء قابض، لذلك يساعد على تحسين تركيبة الجلد والترطيب. يستخدم للتطهير، وإزالة الماكياج، وترطيب الجلد.

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