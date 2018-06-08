فوائد الماء البارد السحرية لبشرة مثالية

الماء البارد يحسن الدورة الدموية

أثبت العديد من الخبراء في مجال صحة الجلد والتجميل أهمية استخدام الماء البارد للوجه بشكل يومي، حيث إنه يكسب الوجه نضارة وإشراقةً وحيوية، ويفسر ذلك بأنه عند تعريض الأوعية الدموية لماء بارد فستسبب البرودة بزيادة تدفق الدم في الوجه، وبالتالي زيادة نشاط الجهاز العصبي في إرسال الإشارات العصبية، وعند وصول الإشارات العصبية للأوردة الدموية الموجودة في الوجه سيزيد ذلك من اتساعها وبالتالي التخلص من التوتر العضلي فيها.

فقد أُجريت الأبحاث والدراسات لتوضح العديد من الفوائد للماء البارد، ومنها ما يلي:

1- يحسن الدورة الدموية

2- يحمي الجلد والشعر

3- يقوي المناعة

4- يمنع الاكتئاب

5- يمنع ارتفاع ضغط الدم

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