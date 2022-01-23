ساندويتشات السبانخ وجبنة الفيتا المشوية هل تشعر في المساء؟ لما لا تحول ساندويتش الجبن العادي إلى ساندويتش فاخر مع جبنة الفيتا المشوية والسبانخ! فكرة سهلة ولذيذة.

يحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الألياف والماء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. يحتوي السبانخ على فيتامين أ وفيتامين سي اللذان يساعدان على تعزيز المناعة في الجسم. يساعد السبانخ على تجديد الخلايا البيضاء، وبالتالي تقليل نسبة الإصابة بالأمراض في حال تناوله بشكل منتظم.

ولكن على الرغم من أنه من الآمن لمعظم الناس تناول وعاء من السبانخ يوميًا ، يجب على الناس توخي الحذر أثناء تناول السبانخ بشكل مفرط كل يوم. لا توجد آثار جانبية لتناول السبانخ كل يوم إذا تم تناولها بكميات محدودة. .. كميات عالية من حمض الأكساليك في السبانخ قد تشكل حصوات أكسالات الكالسيوم في الكلى.

ساندويتشات السبانخ وجبنة الفيتا المشوية

المكونات:

½ ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 حص ثوم مفروم

¼ رطل من السبانخ المفرومة المجمدة

رشة ملح وفلفل

4 شرائح خبز

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1 أوقية. فيتا

رشة فلفل أحمر مطحون

الطريقة:

يُضاف زيت الزيتون والثوم المفروم إلى مقلاة. يُقلى المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقة تقريبًا ، ثم يُضاف كيس السبانخ المجمدة (لا داعي للإذابة) ، مع رشة ملح وفلفل. استمر في القلي على نار متوسطة حتى تتبخر معظم الرطوبة من المقلاة .

تدهن الزبدة على جانب واحد من كل شريحة من شرائح الخبز. يقلب الخبز بحيث يكون الجانب المغطى بالزبدة متجهًا لأسفل أثناء صنع السندويشات .

قسمي نصف كمية جبن الموزاريلا المبشور بين شريحتين من الخبز. وزعي جبنة الموزاريلا بجبنة الفيتا المفتتة .

قسّمي السبانخ المطبوخة بين السندويتشين ، ثم ضعي فوقها ما تبقى من جبنة الموتزاريلا المبشورة ورشة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون. ضعي فوق كل شطيرة شريحة الخبز الثانية ، بحيث يكون الوجه المدهن بالزبدة متجهًا إلى الخارج .

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة منخفضة. بمجرد أن تصبح ساخنة ، أضيفي السندوتشات واطهيها على كل جانب حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً ومقرمشاً من الخارج ودافئاً ولزجاً من الداخل .

قطعي السندويشات إلى نصفين وقدميها مع كوب شاي بالنعناع المنعش.

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