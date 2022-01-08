سندويش سلطة الدجاج بالفراولة واحدة من سلطات الغداء المفضلة لدي تحتوي على الفراولة والبيكان وصلصة بذور الخشخاش. هذه المكونات رائعة لتحضير ساندويتش سلطة الدجاج. جربي سلطة الدجاج اللذيذة هذه مع كرواسون أو على طبق به مقرمشات.

سندويش سلطة الدجاج بالفراولة

المكونات:

نصف كوب مايونيز

2 ملاعق صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة عسل

2 ملاعق صغيرة بذور الخشخاش

2 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

1 كوب فراولة مقطعة شرائح

نصف كوب قطع بقان

1 ساق كرفس مفروم

2 سيقان بصل أخضر مفروم

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم طازج

ملح وفلفل أسود مطحون حسب الرغبة

الطريقة:

اخلطي المايونيز وعصير الليمون والعسل وبذور الخشخاش معًا في وعاء متوسط.

يُضاف الدجاج والفراولة والجوز والكرفس والبصل الأخضر والبقدونس ؛ مع التقليب.

يتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

يقدم في طبق أو في ساندويتش مع نوعية الخبز المفضلة لديك .

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