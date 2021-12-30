السلمون المدخن غني بالفيتامينات والمعادن والتي تناسب معظم متبعي الحميات الغذائية التي تهدف لخسارة الوزن، وهو من الأطعمة التي تقوي الجهاز العصبي وتحسن الحالة المزاجية ويحميكِ من الاكتئاب، يحمي العيون ويقوي النظر ويقلل من نسبة التعرض لمرض العمى ويحمي من ارتفاع ضغط الدم ويحسن الدورة الدموية، ويساعد في تعزز صحة البشرة وتقاوم علامات التقدم في السن، ومن فوائد السلمون المدخن أيضاً يقي من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل يحتوي السلمون المدخن على الأوميغا 3 الفعال في محاربة الخلايا السرطانية مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، وسرطان الجلد، وسرطان الكبد.

ساندويش السلمون المدخن لسهرة رأس السنة

مقادير ساندويش السلمون المدخن

5 أرغفة من خبز البيغل الفرنسي بالسمسم.

أوراق من الجرجير منزوع الساق ومغسول.

4 ملاعق صغيرة الحجم من القبار.

ملعقتان كبيرتان الحجم من الشبت المفروم.

رشة بسيطة من ملح الطعام ناعم الحبيبات.

ملعقة صغيرة الحجم من مبشور قشر الليمون الأصفر.

حبة من عصير الليمون الحامض.

5 شرائح من سمك السلمون المدخن.

علبة من الجبن الكريمي (الدهن).

حبة من البصل الأحمر المقطعة إلى شرائح رفيعة "اختياري".

طريقة تحضير ساندويش السلمون المدخن

أولاً نحضر الخلاط الكهربائي وفي الوعاء الخاص به ونقوم بوضع جميع المقادير وهي الملح، الشبت، مبشور قشر الليمون، الجبن الكريمي، عصير الليمون.

ثم نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة مع الاستمرار في عملية الخفق لمدة 4 دقائق تقريباً إلى أن تتمازج المقادير مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بتقسيم وتقطيع خبز البيغل الفرنسي إلى النصف مع الحرص على تحميص كل قطعة.

ثم نقوم بتحضير كمية من الجبن الكريمي وبواسطة الملعقة.

ثم نقوم بدهن الجزء السفلي، ومن ثم نقوم بوضع أوراق الجرجير منزوعة الساق والبصل المفروم والسلمون المدخن.

ثم نستمر في هذه العملية إلى حين الانتهاء من توزيع كمية سمك السلمون المدخن على الخبز لعمل السندويش.

ثم نقوم بإضافة حبات القبار مع تقديم سندويش سمك السلمون المدخن إلى جانب البطاطا المهروسة إذا رغبتِ وعصير البرتقال الفريش أو الجزر، وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

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