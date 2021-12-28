بسكويت الليمون الهش يشبه الغريبة يعد من الحلويّات اللذيذة والخفيفة، الذي تفضّل السيّدات إعداده إلى جانب كعك العيد لأنه مفضّلاً عند الصغار والكبار، ولسهولة إعداده، وتنوّع طرقه.

وبما أننا في موسم الأعياد عيد الكريسماس، وعيد رأس السنة نقدم لكم من الشيف الأردني ديما حجاوي بسكويت الليمون الهش يشبه الغريبة، نتمنى أن يعجبكم:

بسكويت الليمون الهش يشبه الغريبة

مقادير بسكويت الليمون الهش يشبه الغريبة

١٥٠ غم زبدة

١ كوب سكر بودرة

١ بيض

٤/١ كوب عصير ليمون

٢ و٢/١ كوب طحين

٢ ملعقة كبيرة نشا

٢/١ كوب حليب بودرة

بضع نقاط من روح الليمون

رشة ملح

٢/١ كوب جوز هند للتغليف

طريقة تحضير بسكويت الليمون الهش يشبه الغريبة

أولاً اخفقي الزبدة جيدًا، ثم اضيفي السكر واخفقيه

ثم أضيفي البيض وروح الليمون وعصير الليمون

ثم اخلطي الطحين والنشا والحليب البودرة ورشة الملح

اضيفيهم تزيحيًا للخليط مع الخفق

ثم ضعي العجينة لمدة ٢/١ ساعة بالثلاجة.

شكليها على شكل كرات واغمسيها بجوز الهند من جهة واحدة فقط.

ضعيهم في الصينية وادخليها للثلاجة لمدة ١٠ دقائق مرة ثانية.

اخبزيهم في فرن حرارته ١٨٠ لمدة ٨-١٠ دقائق، وصحتين وعافية

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