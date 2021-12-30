ابدئي السنة الجديدة كيكة الفانيلا بماء الورد والهيل ابدأي بها لسنة الجديدة، وتتميز بمذاقها الشهيّ لأنها تحتوي على النكهة الالذ وهي الفانيلا، وتتميز الفانيلا برائحتها العطرة التي تستخدم في نطاق واسع في العديد من المجالات؛ وتعتبر كيكة الفانيلا من الكعكات التي تُصنع بكثرة لسهولة إعدادها ومذاقها الشهي والمرغوب لدى الكثير من الأشخاص.

نقدم لكم من الشيف الأردني ديمة حجاوي كيكة الفانيلا بماء الورد والهيل:

كيكة الفانيلا بماء الورد والهيل

مقادير كيكة الفانيلا بماء الورد والهيل

٢/١ كوب زيت

١ كوب سكر

٤ بيض

فانيلا

٢/١ كوب حليب

٢ و٢/١ كوب طحين

١ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

٢/١ ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

ملعقة كبيرة ماء الورد

ملعقة صغيرة هيل مطحون

رشة ملح

الفروستينغ:

١ كوب سكر بودرة

١ ملعقة كبيرة ماء الورد

٢ ملعقة كبيرة حليب

رشة هيل مطحون

ملون طعام (اختياري)

طريقة تحضير كيكة الفانيلا بماء الورد والهيل

اخلطي البيض والفانيلا والسكر جيدًا ثم أضيفي الزيت والحليب واخلطي جيدًا.

ثم أضيفي ماء الورد والهيل أيضًا.

في طبق منفصل اخلطي الطحين والبيكنغ باودر والبيكنغ صودا الملح واضيفيهم للخليط.

اخبزي الكيك في فرن حرارته ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة.

عمل الفروستينغ

تخلط السكر البودرة والحليب وماء الورد والهيل والملون واخلطيهم حتى تحصلي على مزيج قوامه لزج.

ثم زيني الكيكة بالفروستينغ بعد ان تبرد تماماً.

أضيفي الفستق الحلبي والورد المجفف.

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