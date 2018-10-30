ما سبب إغماض العين عند العطس؟

إغماض العين أثناء العطس لمنع الأجسام المطرودة من الدخول في العين

اعتدنا عند العطس أن تكون أعيننا مغلقة حيث نغمض الجفن، وهو سلوك أثار استغراب العديد من الباحثين الذين فسر بعضهم الأمر بأنه قد يكون وقائيًا غير أن الفعلين غير مرتبطين ببعضهما البعض.

ونقل موقع "live science" عن ديفيد هيوستون عميد كلية الطب بجامعة تكساس أن الإنسان قادر عن العطس بعينين مفتوحتين.

وأضاف هيوستون أن تغميض العينين أثناء العطس قد يكون لمنع الأجسام المطرودة من الدخول في العين.

وكشف اختصاصي الحساسية حقيقة تأثر العين للخطر حال العطس وهي مفتوحة، حيث وصف ذلك بالخرافة التي لا أساس لها من الصحة.

ولفت هيوستون إلى أن الضغط الناشئ عن العطسة القوية، يمكن أن يساعد في تضاعف الأوعية الدموية ، وليس العينين والعضلات التي تحيط بهما، الأمر الذي يؤدي إلى تمزق الشعيرات الدموية، والتي بمجرد انفجارها ستظهر غالباً في مقلة العين أو الوجه.

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