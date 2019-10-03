مع إسدال ستاره.. إليكِ أبرز لحظات الممشى في أسبوع موضة باريس 2020

بعدما شهدناه من إطلالات جذابة جريئة وأخرى غريبة ومشاهد مميزة، يسدل أسبوع موضة باريس 2020 الستار، مختتمًا بذلك أسابيع الموضة من نيويورك إلى ميلانو، في ماراثون استمر طوال شهر سبتمبر.

ومع تميز كل أسبوع موضة بعروض ولحظات استثنائية، نستعرض لكِ من خلال مجلات "ستايل" و"فوغ" و"هيلو" و"ليتسلي"، بالإضافة إلى صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، أبرز لحظات ممشى أسبوع موضة باريس 2020، بينما يسدل ستاره:

لقطات استعراضية

قدم المصمم الياباني "ايسي مياكي" مجموعته بطريقة استثنائية، إذ بدا العرض وكأنه لقطات استعراضية، وقدم العارضين التصاميم بحركات راقصة، كما ظهرت بعض العارضات بملابس تحتية وارتدين فساتين مفعمة بالألوان بمساعدة الدرونز "طائرات التحكم عن بعد".

دلاء مفعمة بالألوان

لفت عرض "نينا ريتشي" الأنظار باكسسوار غريب بعض الشيء، حيث كانت الدلاء الضخمة هي بطلة الحدث، واكملت العارضات إطلالاتهن حقائب وقبعات على شكل دلاء مفعمة بالألوان الزاهية.

حديقة متنقلة

في حين أن الكثير من العروض استلهمت تصميماتها من الطبيعة الخضراء، إلا أن عرض "نواركيه نينوميا" استعان بتصاميم حية، لتبدو العارضات وكأنهن حديقة متنقلة على الممشى.

عروس من وحي القرن الـ 18

بمجموعة مميزة ذات تصاميم استثنائية، نقلتنا المصممة " فيفيان ويستوود" إلى القرن الـ 18، وكانت أبرز لحظات العرض، عندما أطلت "بيلا حديد" عروسًا من وحي "ماري انطوانيت".

أول عارضة مبتورة الساقين

خطفت الطفلة البريطانية "دايزي ماي ديمتري" ذات الـ 9 سنوات، أنظار الجميع في أسبوع موضة باريس، خلال عرض علامة Lulu Et Gigi للأطفال، حيث أطلت بفستان أنيق من وحي الستايل الفرنسي، يجمع بين اللون السماوي والذهبي، واكملت اطلالتها بتسريحة كلاسيكية.

هذا وسبق وشاركت "دايزي" في أسبوع موضة نيويورك ولندن في وقت سابق من هذا العام، فضلًا عن أسبوع موضة باريس، مما يجعلها أول عارضة مبتورة الساقين تشارك في أسابيع الموضة.

النجمات يشعلن المدرج

تحت عنوان تمكين المرأة، قدمت دار "لوريال باريس" عرضًا رائعًا للغاية، إذ جمعت كوكبة من أبرز النجمات أشعلن المدرج بسحرهن الطاغي بإطلالات جذابة وأنيقة، بما فيهن النجمة "هيلين ميرين" والتي طغت سعادتها على المكان وأطلت بحركات رشيقة وحافية القدمين، بالإضافة إلى المغنية "شيريل كول"، و"إيفا لونغوريا"، و"كاميلا كابيلو" في أول مشاركة لها في عرض أزياء.

وشاركت أيضًا نجمة بوليوود "آيشواريا راي"، جنبًا إلى جنب مع الممثلة "آمبر هيرد"، كما تضمن العرض وجوه عربية، أبرزهن "دانييلا رحمة" و"أسيل عمران".

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