من كارينا كابور إلى ماليكا أورورا..نجمات بوليوود يخطفن الأضواء على مدرج اسبوع موضة لاكمي  (صور)

من باريس ونيويورك إلى لندن وأستراليا وطوكيو أيضًا، نشهد في كل عام، ماراثون أسابيع الموضة حول العالم، مما يفتح لنا نافذة على أحدث وأبرز الصيحات والتصاميم اللافتة ذات لمسات مختلفة من كل بلد، مثل الهند.

ففي كل عام أيضًا يبهرنا المصممون في أسابيع الموضة الهندية، مثل أسبوع موضة لاكمي الذي شهدناه مؤخرًا، وتميز بالنجمات اللواتي لعبن دور عارضات الأزياء وسرقن الأضواء، ومن خلال عدة مجلات، بينهن "بينك فيلا" و"ميس ميلاني" و"نيوز 18"، بالإضافة إلى صحيفة "إنديا توداي"، نستعرض لكِ نجمات بوليوود خطفن الأضواء على مدرج اسبوع موضة لاكمي:

إيشا غوبتا

في أولى أيامه، لفتت الممثلة الجميلة "إيشا غوبتا" الأنظار في أسبوع موضة لاكمي، حيث تألقت بفستان فضي متلألئ مزين بالريش خلال مشاركته في عرض علامة "ذا رامب".

أثيا شيتي

في إطلالة جمعت بين عصرية المونوكروم والكلاسيكية الهندية، لفتت أثيا الأنظار بالساري ذو نقشة التقليمات بالأبيض والأسود والمزين بالكشاكش الرقيقة.

ديانا بينتي

في تصميم أنيق من توقيع "ريدهي ميهرا"، بدت الممثلة ديانا ناعمة ورقيقة في زي الـ "ليهينجا" والذي تميز بتزيينه بالتطريزات البراقة وحبات اللؤلؤ.

بوجا هيجدي

وبمزيج غني يجمع بين البرغندي والتطريزات الفضية التي صُممت بمهارة ودقة عالية، تألقت الجميلة بوجا بتصميم تقليدي جذاب من توقيع المصممة "جايانتي ريدي".

ليزا هايدون

بعد أيام من إعلان ليزا حملها في طفلها الثاني، شاركت في أسبوع موضة لاكمي، ولم يمنعها الحمل من التألق على المدرج، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الجريئة والجذابة باللون النبيذي البراق والتي كانت من تصميم المصمم "أميت أغاروال".

سهى علي خان

أبرزت سهى هذا التصميم من تنفيذ المصممة "كافيتا أغاروال"، والذي تميز بلونه الهادئ مع التطريزات الملونة التي أزادت من صِقل التصميم.

ماليكا أرورا

بجاذبيتها وأسلوبها الفريد، أشعلت ماليكا المدرج بتلك الإطلالة المميزة من علامة "ديا آند راجفير"، والتي تميزت باللون النبيذي وتطريزات ورود بنفس اللون زينت التنورة ذات الشق الطويل والكروب توب الذي تميز بقصّة صدره الجريئة وتصميم الأكمام العصري.

كانغانا رانوت

ومن نفس العلامة "ديا آند راجفير"، أطلت كانغانا بتصميم براق وجذاب تميز بدرجات السماوي وتصميم الكروب التوب بالطيات والتركيز على التنورة الغنية بالتطريزات البراقة والمزينة بدرجات من السماوي.

كاترينا كيف

ولا ننسى إطلالة الجميلة كاترينا كيف التي تألقت بتصميم لافت من توقيع "مانيش مالهوترا"، والذي جمع بين جاذبية الأسود والتطريزات الذهبية، مع تصميم مميز للكروب التوب.

كارينا كابور

وفي نهاية أسبوع موضة لاكمي لأزياء شتاء ومناسبات 2019، كانت كارينا كابور مسك الختام، حيث بدت في غاية الجاذبية في فستان أسود لافت من علامة "غوري آند ناينيكا"، والذي تميز بتصميمه الذي أبرز رشاقة جسمها وتلك القطعة من التل التي غطت كتفها وذراعها الأيسر.

فضلًا عن إكمال اطلالتها بتسريحة الشعر المبلل العصرية وأحمر شفاه داكن أضفى مزيدًا من الدرماتيكية لإطلالتها.

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