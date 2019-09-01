من بريانكا تشوبرا لصوفي تيرنر ...نجمات تصدرن تريند البليزر الواسع بدون سروال

انتشرت في الأونة الاخيرة موضة البليزر الواسع دون سروال، وأول من ظهر بهذه الموضة ليدي جاجا ثم كيندال جينير والأن صوفي تيرنر وبريانكا تشوبرا تصدروا تريند البليزر الواسع بدون سروال والعديد من عارضات الازياء ظهرن بتلك الموضة.

نشرت العديد من مجلات الموضة والأزياء مثل " ماري كلير "، و " يو أس مجازين "، العديد من إطلالات النجمات في مناسبات مختلفة وهم يروجن لتلك الإتجاه الجديد من الموضة، إليك قائمة بأشهر النجمات اللاتي ظهرن بالبليزر الواسع بدون سروال:

- بريانكا تشوبرا:

ارتدت بليزر واسع باللون الأبيض وانتعلت حذاءًا بلاستيكيًا شفافًا يشبه أحذية الشواطئ ولكنها بدت في غاية الأناقة والجمال.

- صوفي تيرنر:

ارتدت بليزر غامق بخطوط رفيعة وطويلة وانتعلت حذاء باللون اللبني من نفس خطوط البليزروبدت في غاية الروعة.

- كورتني كارداشيان:

ارتدت بليزر فضي لامع واختارت تسريحة شعر رطبة وحذاء أسود عبارة عن شرائط رفيعة.

-مارجوت روبي:

ارتدت بليزر رمادي منقوش وما جذب الإنتباه لإطلالتها اختيارها للحذاء ذو الشكل المعكوس.

-ليدي جاجا:

ظهرت ببليزر جلدي قصير بدون سروال وحذاء بالكعب العالي غريب الشكل.

-جيينفر انستون:

ظهرت على غلاف مجلة ماري كلير ببليزر أسود قصير بدون سروال لتروج لتلك الموضة.

- كيندال جينير:

ارتدت نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء بليزر من الساتان البرتقالي وحذاء بنفس اللون مع قفازات جلدية سوداء.

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