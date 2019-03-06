ستيك الدجاج والخضروات (خاص للرجيم)

ستيك الدجاج والخضروات

ستيك الدجاج من أكثر الأطباق التي يفضل تناولها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، ويتميز بسعراته الحرارية القليلة، واحتوائه على نسبة منخفضة من الدهون، بالإضافة إلى إمكانية تحضيره بعدة طرق فيمكن طبخه وحده أو إضافة أنواع مختلفة من الخضروات، أو أنواع مختلفة من الصلصات قليلة الدسم إليه لإعطائه نكهة مميزة وشهية.

وفي هذا المقال نقدم لكم ستيك الدجاج والخضروات للرجيم:

مقادير ستيك الدجاج والخضروات:

- ثماني قطع من صدور الدجاج.

- فصان من الثوم المهروس.

- حبة من كلّ من: البصل المفروم، والفليفلة الحمراء، والفليفلة الخضراء، والفليفلة الصفراء.

- عبوة من الفطر.

- حبتان من البطاطس المقطعة إلى قطع كبيرة.

- نصف ملعقة كبيرة من كلّ من: الملح، والفلفل الأسود، والبابريكا.

- ملعقتان صغيرتان من الزعتر المجفف.

- بضع قطرات من عصير الليمون.

- ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ستيك الدجاج والخضروات:

- أولاً يجب مزج الثوم، وزيت الزيتون، والملح، والفلفل الأسود والبابريكا.

- ثم إضافة الدجاج، مع المزج المستمر، حتى تتداخل المكوّنات مع بعضها وتركه جانباً لمدة لا تقل عن ساعتين.

- ثم وضع صدور الدجاج في صينية خاصة بالفرن، ثمّ إضافة الفطر، والبطاطس، والفليفلة الحمراء، والخضراء، والصفراء، وتحريكهما جيداً.

- ثم يجب إدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً على حرارة متوسطة، وتركه لمدة ربع ساعة تقريباً حتى ينضج.

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