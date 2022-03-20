تعتبّر مجوهرات عبدالله سكجها من المجوهرات المعروفة بتصاميمها وبنقوشها المنسجمة برقة ونعومة لا متناهية وأحجار صلبة وحيوية اللون والإشراقة والعمق.

هل تريدين أن تكوني مواكبة للموضة؟ ما هي موضة القلادات العصرية في عام 2022؟ لذلك جمعنا لكِ أبرز موديلات المجوهرات قلادات عيد الأم من مجوهرات عبدالله سكجها يمكن أن تتناسب مع ذوق كل أم:

إن كانت والدتك من محبي مجوهرات عبدالله سكجها تفضل أن تعتمد القلادات العصرية أو الموديلات الفخمة التي تتناسب معها في السهرة أو فطور عيد الأم فيجب عليك التركيز على اختيار التصميم الذي يمكن أن يتناسب مع ذوق والدتك.

نصائح هامة قبل ارتداء قلادات عيد الأم

ركزي على ارتداء قلادة طويلة وأخرى متوسطة وأخرى على محيط الرقبة إذا كان لديك خط عنق أو رقبة طويلة ولكن اذا كانت رقبتك قصيرة فيكفيك قلادة طويلة أو متوسطة الحجم.

احذري سيدتي لا ترتدي قلادة عنق مع بلوزة ذات ياقة عالية.

اختاري عقدًا متوسط الطول إذا كانت رقبة على شكل V.

استخدمي أفضل قلادة عنق لديك مع مكياج ساحر إذا كان قميصك بياقة مستديرة وعميقة بعض الشيء .

إذا كان القميص له ياقة مدورة ؛ فالأفضل هو ارتداء قلادة طويلة وحديثة وعصرية لإكمال مظهرك.

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