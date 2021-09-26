سرطان الثدي عند الرجال... التشخيص، الأعراض والعلاج

سرطان الثدي لدى الذكور هو نوع نادر من السرطان يتكون في أنسجة الثدي لدى الرجال. رغم الاعتقاد الشائع بأن سرطان الثدي هو مرضٌ يصيب النساء، فإنه يصيب الرجال فعلًا. يصيب سرطان الثدي الرجال من كبار السن أكثر، مع أنه قد يحدث في أي سن. ويحظى الرجال الذين شُخصت حالتهم بسرطان الثدي لدى الذكور في مرحلة مبكرة بفرصة جيدة في الشفاء.

سرطان الثدي هو مرض معروف للجميع،ومرتبط عادة مع النساء. لكن هل عرفتم أن سرطان الثدي قد يظهر لدى الرجال أيضا؟ كل التفاصيل عن أعراض سرطان الثدي لدى الرجال، بدءاً من التشخيص، وحتى العلاجات المختلفة.

سرطان الثدي هو مرض معروف وحظي وبحق على اهتمام وسائل الاعلام وبتسليط الضوء عليه. تقريبا لا يوجد شخص لا يعرف سرطان الثدي، تهديد الحياة الذي يجلبه معه والفحوصات التي يجب على كل انثى اجراءها على الاقل مرة بالسنة للكشف المبكر عن الورم بالثدي في حال وجوده.

سرطان الثدي موجود لدى الرجال ايضا

سرطان الثدي ليس مرض نسائي فقط. على الرغم من ان النساء هن اللواتي يعانين منه بالاساس، الا ان الرجال ايضا قد يصابون به ويهدد حياتهم عند ظهوره. لانه ايضا لدى الرجال تتواجد انسجة الثدي، فمن الممكن ان تنمو فيها خلايا سرطانية وهكذا تسبب ظهور سرطان الثدي لدى الرجال.

ما سبب ظهور سرطان الثدي لدى الرجال؟

حتى الان من غير الواضح ما هي الاسباب التي تؤدي لظهور سرطان الثدي لدى الرجال. مع ذلك يبدو انه يوجد رجال لديهم احتمال اكبر لظهور سرطان الثدي من رجال اخرين، بالاخص بسبب سنهم (60 وما فوق) وحقيقة وجود تاريخ عائلي من الاصابة بسرطان الثدي (باحد الثديين او كليهما). كذلك الرجال الذين تعرضوا بعمر اصغر لجرعات عالية جدا بعلاج اشعاعي قد يكونون بالمجموعة التي تضم احتمالا كبيرا للاصابة بمرض سرطان الثدي.

انواع سرطان الثدي لدى الرجال

قد يظهر السرطان لدى الرجال بعدة انواع مختلفة. النوع الاكثر شيوعا كحالات سرطان الثدي لدى النساء Invasive ductal carcinoma. بالاضافة لذلك توجد انواع نادرة اكثر لدى الرجال مثل:Ductal carcinoma in situ ، مرض فاجيت (Paget's Disease- مرض قبل السرطان يظهر على شكل اصابة بالحلمة)، سرطان ثدي التهابي وغيرها.

ما هي اعراض مرض سرطان الثدي عند الرجال؟

العارض الاساسي الذي يجب ان يثير القلق عند الرجال هو وجود كتلة بمنطقة الثدي. كما ان التغييرات بشكل وحجم الثدي، الافرازات المختلفة من الحلمة، الجروح في جلد الثدي او حدوث طفح حول الحلمة ايضا يجب ان تثير كلها التساؤلات.

طرق تشخيص مرض سرطان الثدي عند الرجال:

عندما يشك الرجل باصابته بسرطان الثدي يجب ان يتوجه للطبيب لفحص الثدي. من اجل تحديد ان كانت هذه الاعراض ناتجة عن السرطان فعلا، قد يضطر الرجل للخصوع لفحص اخر او سلسلة فحوصات لاعطاء تشخيص نهائي لظهور المرض:

فحص تصوير الثدي الشعاعي، المعروف انه فعال لدى النساء ولكن اقل لدى الرجال.

مسح بالموجات فوق الصوتية، يستعمل ماسح موجات صوتية الذي يبني صورة ثلاثية الابعاد التي تساعد في الكشف اذا كانت الكتلة تحتوي سائلا او صلبا.

شفط (aspiration)، فحص يتم به ادخال ابرة للثدي في منطقة الكتلة ويتم شفط عدد من الخلايا. هذا الفحص يتم اجراءه بمرافقة الصورة بالموجات فوق الصوتية، لكي يستطيع الطبيب ان يكون دقيقا باخذ الخلايا من الكتلة نفسها.

الخزعة، فحص يشمل اخذ عينة صغيرة من الخلايا من المنطقة المصابة بالثدي بواسطة ابرة. ترسل النتائج للفحص في مختبر، يتم فحصها تحت ميكروسكوب لايجاد الخلايا السرطانية. قبل بدء الخزعة يجرى تخدير موضعي بحقنة.

اجراء فحوصات دم، لتقدير الصحة العامة.

مراحل تطور سرطان الثدي لدى الرجال

تصف مراحل السرطان لدى الرجال حجم الورم وهل ينتشر لمناطق اخرى خارج الثدي. تحديد نوع السرطان والمرحلة المتواجد بها يساعدان الاطباء باخذ القرار حول العلاج الاكثر ملائمة للمريض.

لدى مرضى معينين قد ينتشر الورم السرطاني لاجزاء واعضاء اخرى بالجسم، بواسطة دورة الدم او الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي هو جزء من اليات الدفاع عن الجسم الذين يساعدونه بمواجهة الالتهاب والامراض. الجهاز مكون من شبكة غدد لمفاوية (عقد) الموصولة بانابيب دقيقة تحتوي على السائل اللمفاوي. في معظم الحالات ينظر الاطباء بشكل عام للغدد اللمفاوية القريبة لمنطقة الورم عندما يحددون مرحلة سرطان الثدي لدى الرجال.

الطريقة التقليدية لتحديد مراحل سرطان الثدي لدى الرجال هي:

المرحلة الاولى : كتلة بعرض اقل من 2 سم، الغدد اللمفاوية تحت الابط غير متضررة ولا توجد علامات ان السرطان انتشر لاعضاء اخرى.

: كتلة بعرض اقل من 2 سم، الغدد اللمفاوية تحت الابط غير متضررة ولا توجد علامات ان السرطان انتشر لاعضاء اخرى. المرحلة الثانية: عرض الورم بين 2-5 سم ، او الغدد اللمفاوية تحت الابط متضررة او مزيج من الوضعين. ومع ذلك لا توجد علامات لانتشار المرض لاعضاء اخرى.

عرض الورم بين 2-5 سم ، او الغدد اللمفاوية تحت الابط متضررة او مزيج من الوضعين. ومع ذلك لا توجد علامات لانتشار المرض لاعضاء اخرى. المرحلة الثالثة: عرض الورم اكبر من 5 سم وقد ينتشر لاعضاء قريبة، مثل الجلد او العضل. الغدد اللمفاوية على الاغلب متضررة ، الا انه لا يوجد علامة على انتشار السرطان خارج الغدد اللمفاوية تحت الابط او الثدي.

عرض الورم اكبر من 5 سم وقد ينتشر لاعضاء قريبة، مثل الجلد او العضل. الغدد اللمفاوية على الاغلب متضررة ، الا انه لا يوجد علامة على انتشار السرطان خارج الغدد اللمفاوية تحت الابط او الثدي. المرحلة الرابعة: يعرف هذا الوضع ايضا باسم "سرطان ثدي ثانوي" او " سرطان ثدي حزامي". الكتلة قد تكون باي حجم، ينتشر السرطان لاجزاء ومناطق مختلفة بالجسم الا ان الغدد اللمفاوية لم تتضرر.

كذلك هنالك تدريج لدرجة خبث سرطان الثدي لدى الرجال. الدرجة الاولى هي الادنى وتحدد ان الخلايا السرطانية بالثدي تشبه خلايا الثدي السليمة. درجة ثانية هي متوسطة والدرجة الثالثة هي الاعلى، وفيها الخلايا السرطانية تظهر بوضوح على انها غير سليمة، وهي تميل للنمو على نحو سريع وهناك خطر حقيقي ان تنتشر لمناطق اضافية بالجسم.

علاج سرطان الثدي لدى الرجال

سرطان الثدي لدى الرجال ، كما ذكر، نادر جدا ولذلك يوجد عدد قليل من الابحاث التي تبحث المرض وعلاجه بعمق. لان الورم السرطاني بالثدي لدى الرجال يتطور بنفس الطريقة لدى النساء، العلاج ضده بشكل عام متشابه.

1- الجراحة:

الجراحة هي الخيار الاول لعلاج سرطان الثدي لدى الرجال، الا انه بسبب ان كمية نسيج الثدي لدى الرجل قليلة، ازالة الكتلة فقط لا تكفي. لذلك فان اكثر الرجال المرضى بسرطان الثدي يجرون جراحة يتم بها ازالة كل نسيج الثدي والحلمة وهناك احتمال كبير لازالة قسم من الغدد اللمفاوية تحت الابط.

2- المعالجة الهرمونية:

اغلب انواع سرطان الثدي تحتاج لهرمون باسم استروجين، وهو هرمون الجنس الانثوي. يتواجد الاستروجين بكمية قليلة لدى الرجال ولذلك هناك حاجة بعلاج لتقليص كمية الاستروجين بالجسم. تاموكسيفين هو علاج هرموني تقليدي ضد سرطان الثدي. التاموكسيفين يربط مستقبلات الاستروجين بالخلايا السرطانية ويمنع الاستروجين من الدخول الى هذه الخلايا وهكذا يوقف نموها وتقسيمها.

3-المعالجة الكيميائية :

يستخدم العلاج الكيميائي ادوية ضد السرطان من اجل تدمير الخلايا السرطانية. في اغلب حالات سرطان الثدي لدى الرجال يستعملون العلاج الكيميائي في حال وجود خلايا سرطانية في الغدد الليمفاوية تحت الابط او اذا انتشر السرطان خارج الثدي. العلاج الكيميائي ضد سرطان الثدي لدى الرجال مشابه للعلاج الكيميائي في حالة سرطان الثدي لدى النساء.

4-المعالجة بالاشعة:

هو علاج بالاشعة ضد السرطان، به يتم استعمال اشعة ذات طاقة عالية تساعد في تدمير الخلايا السرطانية. تستخدم هذه الطريقة بالاساس من اجل تقليل خطر معاودة تطور السرطان بعد الجراحة. العلاج الاشعاعي يستطيع ان ياخذ جزء في تخفيف الاوجاع او الضيق كنتيجة لانتشار مرض سرطان الثدي لاجزاء اخرى بالجسم.

المصدر:webteb

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