سرطان الجلد..ما هي العلامات التحذيرية؟

سرطان الجلد هو الأكثر شيوعًا للسرطان، حيث يتم تشخيص أكثر من 9,500 شخص في الولايات المتحدة بسرطان الجلد كل يوم، ويمكن أن تختلف العلامات التحذيرية لسرطان الجلد، كما يسهل اكتشاف بعض الأعراض، في حين أن البعض الآخر أكثر دقة ويصعب اكتشافه.

وإذا لاحظت أي شامات أو بقع أو علامات غير عادية على بشرتك، فمن المهم زيارة الطبيب، وإذا اشتبه طبيبك في الإصابة بسرطان الجلد، فسوف يحيلك إلى طبيب الأمراض الجلدية للاختبار والتشخيص، ومثل أنواع السرطان الأخرى، يسهل علاج سرطان الجلد إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وفي هذه المقالة، نلقي نظرة فاحصة على علامات وأعراض الأنواع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد وكيفية تشخيصها، وسننظر أيضًا في علامات التحذير المحتملة من انتشار سرطان الجلد.

علامات سرطان الجلد التي يجب مراقبتها

بقعة أو علامة جديدة أو غير عادية على بشرتك لا تختفي

بقعة تنضح أو تنزف أو تصبح متقشرة أو قشرية أو لا تلتئم

آفة تنزف تلقائيًا دون أن يتم كشطها

شامة ذات احمرار أو تورم

شامة ذات حدود سيئة التحديد

الشامة التي تنمو أو تغير شكلها أو لونها

آفة صلبة يتضاعف حجمها في غضون أسابيع

حكة أو ألم في منطقة معينة من بشرتك بشكل مستمر

ما هي العلامات التحذيرية وأعراض سرطان الجلد ؟

تتطور معظم سرطانات الجلد في المناطق المعرضة للشمس مثل وجهك وفروة رأسك وصدرك وذراعيك وساقيك، لذلك من المهم التحقق من هذه المناطق، ومن الجيد أيضًا التحقق من الأماكن التي نادرًا ما يتم الكشف عنها، مثل:

أعضائك التناسلية

أظافرك

بين أصابعك وأصابع قدميك

باطن قدميك

أنواع سرطان الجلد وأعراضه

ينقسم سرطان الجلد إلى فئات مختلفة اعتمادًا على نوع الخلايا المصابة، حيث يأتي كل نوع من أنواع سرطان الجلد مع علامات التحذير الخاصة به، وأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا هي:

سرطان الخلايا القاعدية: سرطان الخلايا القاعدية هو أكثر سرطان الجلد شيوعًا، حيث يصيب ما يقرب من 20 بالمائة من الأمريكيين، ويتشكل هذا السرطان في الخلايا القاعدية في قاع الطبقة العليا من الجلد التي تسمى البشرة.

سرطان الخلايا الحرشفية: سرطان الخلايا الحرشفية هو ثاني أكثر سرطان الجلد شيوعًا، حيث يتم تشخيص أكثر من مليون من الأمريكيين بهذا النوع من سرطان الجلد كل عام، ويتطور في الخلايا الحرشفية، وهي خلايا مسطحة بالقرب من سطح بشرتك.

سرطان الجلد: يتطور سرطان الجلد في خلايا تسمى الخلايا الصبغية التي تخلق الصبغة التي تعطي بشرتك لونها، حيث يشكل سرطان الجلد حوالي 1 بالمائة فقط لسرطانات الجلد ولكنه يسبب معظم وفيات سرطان الجلد.

علامات التحذير من سرطان الخلايا القاعدية

يتطور سرطان الخلايا القاعدية عادةً في أجزاء من جسمك تتعرض لأشعة الشمس ولكنه يحدث أيضًا أحيانًا في أماكن أخرى.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، غالبًا ما تشمل العلامات التحذيرية:

قرحة مفتوحة لا تلتئم أو تلتئم وتعود

آفة تنزف تلقائيًا دون أن يتم التلاعب بها

نمو وردي مع حواف مرتفعة ، أحيانًا بأوعية دموية غير نمطية

نتوء وردي أو أحمر صغير لامع أو شفاف وقد يكون له مناطق سوداء أو زرقاء أو بنية

رقعة حمراء مرتفعة تحك

منطقة مسطحة وثابتة تشبه الندبة الشاحبة أو الصفراء

ماذا يجب أن تفعل إذا لاحظت العلامات المحتملة لسرطان الجلد ؟

إذا كانت لديك أي بقع مشبوهة على بشرتك تشتبه في أنها قد تكون سرطان الجلد، فمن المهم زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، حيث يؤدي تشخيص سرطان الجلد مبكرًا إلى تحسين القدرة على علاجه بنجاح.

وفقًا لمؤسسة سرطان الجلد، إذا تم اكتشاف سرطان الجلد مبكرًا، فإن نجاتك لمدة 5 سنوات تبلغ 99 بالمائة، في حين ينخفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات إلى 66 في المائة إذا انتشر سرطان الجلد إلى العقد الليمفاوية، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات حوالي 27 في المائة إذا وصل السرطان إلى أعضاء بعيدة.

كيف يتم تشخيص سرطان الجلد ؟

سيفحص طبيبك المنطقة المثيرة للقلق ويسألك عن تاريخ عائلتك وتاريخك الطبي والتعرض لأشعة الشمس، وإذا اشتبهوا في سرطان الجلد، فسوف يحيلونك إلى طبيب الأمراض الجلدية.

أيضًا يمكن لطبيب الأمراض الجلدية إجراء خزعة، وخلال هذا الإجراء، سيقومون جراحيًا بإزالة جزء أو كل البقعة أو الشامة، كما سيتم بعد ذلك إرسال عينة الأنسجة هذه إلى المختبر لتحليلها.

وإذا عاد اختبارك إيجابيًا، فقد تحتاج إلى إجراء اختبارات إضافية، مثل التصوير واختبارات الدم، للمساعدة في تحديد مدى الإصابة بالسرطان، ويمكن إجراء خزعة من العقد الليمفاوية لمعرفة ما إذا كانت قد انتشرت إلى العقد الليمفاوية القريبة.

كيف يتم علاج سرطان الجلد عادة ؟

العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان الجلد هو الجراحة، وعادة ما تتم إزالة سرطانات الخلايا الأساسية والخلايا الحرشفية جراحيًا في عيادة طبيب الأمراض الجلدية أو في العيادات الخارجية.

واعتمادًا على مقدار ما يجب إزالته، عادة ما تكون الجراحة عملية سريعة إلى حد ما، حيث ستكون مستيقظًا أثناء العملية، لكن الجلد المحيط بالسرطان سيكون مخدرًا، لهذا السبب، لن تشعر بالألم أو الكثير من الإحساس أثناء إجراء العملية.

بالنسبة للآفات الجلدية الأكبر حجمًا أو أولئك الذين لديهم حدود غير محددة، قد يكون من الضروري إجراء نوع أكثر شمولاً من الجراحة، يسمى جراحة موس، بحيث يتضمن تحليلًا مجهريًا لخلايا الأنسجة التي تمت إزالتها أثناء إجراء الجراحة.

وفي الواقع، عادة ما تحتاج السرطانات الأكثر عدوانية، مثل سرطان الجلد، إلى جراحة أكثر شمولاً لإزالة الورم السرطاني وربما العقد الليمفاوية، وقد تكون هناك حاجة للعلاج الإشعاعي بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية قد لا تزال في العقد الليمفاوية.

وإذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يتم تضمين العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة كجزء من خطة العلاج، ويمكن علاج سرطانات الجلد غير الميلانينية السطحية بالكشط والحرق، وتسمى هذه العملية الكحت والصعق الكهربائي.

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