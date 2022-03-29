طبيب البوابة: الكمون للوقاية من الطاقة السلبية عندما نصلي من أجل الحظ السعيد ، غالبًا ما ننسى العين الشريرة التي تسرق سعادتنا وحظنا. يعرف سكان بحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا، باهتمامهم الشديد بجذب انتباه العين والأرواح الشريرة. ولتجنب المواقف المخيبة للآمال ، يبحث الناس عن تكتيكات لطرد الطاقة السلبية والأرواح الشريرة. وهكذا ، إليك بعض الطرق لحماية نفسك وعائلتك من العين الشريرة.

طبيب البوابة: الكمون للوقاية من الطاقة السلبية

1. احمِ أغراضك بالكمون

تعتبر بذور الكمون واقيًا ممتازًا عندما يتعلق الأمر بالعين الشريرة والأرواح. لذا ، احتفظ بقدر من الكمون مع الأشياء التي تريد حمايتها.

طبيب البوابة: الكمون للوقاية من الطاقة السلبية

2. الكمون والملح

اخلطي الكمون بالملح ووزعيه على أرضية منزلك أو مكتبك. سيؤدي ذلك إلى تقليل أو القضاء على فرص دخول الطاقة السلبية إلى مساحتك الخاصة. لن يسمح هذا للهالة الشريرة بالانتشار أبعد من المكان المقصود حيث وضعت الكمون بالملح.

طبيب البوابة: الكمون للوقاية من الطاقة السلبية

3. البخور

احرق بذور الكمون مع عود البخور ودع الرائحة تنتشر في منزلك والمكتب. هذا يهدئ البيئة ويحميك من أي طاقة شريرة تهرب من مساحتك.

طبيب البوابة: الكمون للوقاية من الطاقة السلبية

ماذا يفعل المتزوجون؟

يمكن للأزواج المتزوجين حديثًا أو أولئك الذين ظلوا معًا لفترة طويلة أن يخلطوا بعض الكمون والملح في كيس صغير (فقط رشة صغيرة) ويحملوا هذه الحقيبة معهم طوال الوقت. هذا لا يسمح لأي طاقة سلبية أو عين شريرة أن تستحوذ على مساحة في زواجهما أو سيكون هناك الكثير من المشاجرات والخلافات.

ما هو الكمون؟

الكمون هو نبات مورق ينمو على الأرض في الصين والهند والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. تسمى ثمرة النبات بذرة الكمون ، وهي مشهورة في جميع أنحاء العالم كتوابل. أصبح الكمون موضوعًا للبحث الطبي ، حيث تدعي الأدلة القصصية أنه يحتوي على جميع أنواع الفوائد الصحية.

تتعلق معظم الفوائد المزعومة للكمون بالهضم والجهاز المناعي والدورة الدموية. يمكن إثبات بعض فوائد الكمون من خلال الدراسات السريرية ، بينما يظل من الصعب إثبات البعض الآخر.

تحتوي بذور الكمون على مواد طبيعية تعمل كمضادات للأكسدة. هذا يعني أن هذه المواد (تسمى apigenin و luteolin) تمنع نجاح الجذور الحرة الصغيرة التي تهاجم الخلايا السليمة. تساعدك مضادات الأكسدة على الشعور بمزيد من الصحة والحيوية ، كما تساعد على منع بشرتك من التقدم في السن.

اقرأ أيضاً:

طبيب البوابة: فوائد القرنفل في إنقاص الوزن

فوائد الشمر للمرضع وللطفل