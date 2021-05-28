سلبيات الإقلاع السريع عن التدخين!

الإقلاع السريع عن التدخين، من الطرق التي يلجأ إليها البعض والتي تتمثل في التوقف الفوري والتام عن التدخين دفعة واحدة، والتي تعد الطريقة المثالية للأشخاص الذين يدخنون كميات قليلة من السجائر؛ إلا أن لهذه الطريقة تأثيراً سلبياً على الصحة وفقاً للأطباء.

وأشارت " يلينا غوبكينا "، طبيبة الغدد الصماء، إلى أن التخلي السريع عن النيكوتين يضاعف الشعور بالجوع مما يؤدي إلى زيادة الوزن السريع؛ حيث يساهم النيكوتين في الحد من الشعور بالجوع إضافة إلى إبطاء عملية امتصاص الطعام في الأمعاء.

والتوقف السريع والمفاجئ عن التدخين يدفع الشخص لتناول كميات هائلة من الطعام غير الصحي لكبح الشعور بالجوع، مما يعرضه لخطر الإصابة بالسمنة.

ونصحت الطبيبة الراغبين في الإقلاع السريع والفوري عن التدخين بالمتابعة مع مختص تغذية والالتزام بنظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية ومضاعفة تناول كميات المياه.

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