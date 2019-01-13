أشغال يدوية: طريقة عمل سلة لغرفة الأطفال

سلة لغرفة الأطفال

يوجد الكثير من الأفكار التي تخدم الأم في تصميم، وتزيين غرف الأطفال، فتلك الرتوش البسيطة تضفي جمالية خاصة لغرفة الطفل، وتجعله يحب غرفته أكثر، ويقضي بها وقتاً أطول.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلة لغرفة نوم طفلك:

الأدوات:

- سلة مهملات بلاستيكية.

- كلفة من الدانتيل.

- ورود من القماش باللون المرغوب.

- فرد سيلكون.

طريقة العمل:

- نلصق الكلفة حول إطار سلة المهملات بواسطة فرد السيلكون.

- نلصق الورود الملونة على الإطار العلوي من سلة المهملات أيضاً بواسطة السيلكون.

- نلصق إطاراً من الشَبَر على الجزء السفلي من سلة المهملات، وبذلك تصبح جاهزة.

- يمكن وضع ألعاب الأطفال بدلاً من القماش وإلصاقها على جسم سلة المهملات.

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