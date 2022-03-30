سلطات رمضان 2022 سهلة التحضير تناسب الإفطار والسحور ولتبدئي بها إفطارك، تتميز السلطة الخضراء في شهر رمضان المبارك بأنها قليلة السعرات الحرارية نسبياً فهي قليلة البروتين والدهون والنشويات، لكنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط.

خبراء التغذية ينصحون بتناول طبق من سلطة الخضروات قبل البدء في أكل وجبة الفطور، وذلك لتهيئة المعدة والجسم للطعام الدسم، تقلل الخضروات من الجراثيم والسموم الضارة في الجسم، ويحتوي البصل يحتوي على مضادات حيوية أقوى من البنسلين فهو يلعب دور كبير في تنظيف الجسم من وحمايته من الأمراض في رمضان، وينصح بتناول الخضروات بدون تقشيرها للحصول على القيم الغذائية التي تحتويها القشرة فقشرة الخيار تحتوي على مخزون هائل من فيتامين "أ"، تساعد السلطة على تنشيط الجهاز العصبي نظرًا لاحتواء الخضروات على نسبة كبيرة من حمض الفوليك.

سلطات رمضان 2022 سهلة التحضير تناسب الإفطار والسحور

سلطات رمضان 2022: فتوش

مقادير الفتوش

رغيفان من الخبز العربي.

نصف كيلوغرام من الطماطم.

نصف كيلوغرام من الخيار.

ثلاثة فصوص من الثوم، المهروس جيداً.

أربعة أعواد من البصل الأخضر.

بصلة حجم متوسط

عصير ليمونتين.

ملعقة من الملح حجم صغير

نصف ملعقة كبيرة من النعناع الجاف.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف ضمّة من أوراق النعناع.

نصف ضمة من أوراق البقدونس.

نصف ضمة من أوراق البقلة.

حبة من الفلفل الأخضر الحلو.

نصف ملعقة حجم كبير من السماق.

ربع كوب من الزيتون الأسود مقطّع إلى شرائح.

طريقة تحضير الفتوش

أولاً نقوم بغسل الخضروات جيداً ونقعها بالماء والخل.

ثم يُقشّر الخيار والطماطم والفلفل والبصل، ثمّ تُقطّع بشكل رفيع.

ثم يُقطّع النعنع والبقلة بشكل رفيع.

ثم يُنظّف البقدونس ويُقطّع ثمّ يغسل، ويضافُ مع النعناع والبقلة بعد تقطيعهما، ويُصفّى في مصفاة للتخلّص من ماء الغسل.

ثم تُحضّر الصلصة حيث يُقلّب الثوم مع الملح، والزيت، والخل، والنعناع الجاف، والليمون، والسماق.

ثم يُحمّص الخبز في الفرن، ثمّ يُقطّع إلى قطعٍ صغيرة ثمّ يحمص، حسب الرغبة.

ثم تقلب الخضار مع بعضها البعض في وعاء عميق، ثمّ تُضاف إليها نصف كمية الخبز.

ثم تتبل الخضار والخبز بخليط الصلصة وتُقلّب بخفة.

أخيراً يُقدّم الفتوش مُزيّناً بحبّات الزيتون وباقي كميّة الخبز المحمّص، وصحتين وعافية على قلب الجميع.

سلطات رمضان 2022:التبولة

مقادير التبولة

2 كوب بقدونس مفروم ناعم

30 ورقة نعنع أخضر أو 2 ملعقة صغيرة نعنع ناشف مطحون

1/3 كوب عصير ليمون

1/3 كوب برغل

3 حبات بندورة (طماطم) متوسطة الحجم

5 ملاعق طعام زيت زيتون

3 حبات بصل أخضر

ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير التبولة

أولاً يفرم البقدونس مع النعنع الأخضر فرمًا ناعماً.

ثم يفرم الجزء الأبيض من البصل الأخضر فرمًا ناعماً ويضاف للبقدونس.

ثم تفرم البندورة فرما ناعما وتضاف للبقدونس.

ثم يسخن بعض الماء ويوضع فوق البرغل بحيث يغمر البرغل وتحس حبات البرغل فإذا كانت طرية تصفى من الماء الزائد وتعصر باليد قليلاً ثم تضاف للبقدونس.

ثم يضاف الليمون وزيت الزيتون والملح للتبولة وتحرك وصحتين وعافية.

سلطات رمضان 2022: سلطة الجرجير بالرمّان

مقادير سلطة الجرجير بالرمّان

4 أكواب من أوراق الجرجير، مغسولة ومفرومة.

حبة حجم كبير من الرُمّان تعادل كوباً كبيراً.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

فلفل أسود "حسب الرغبة"

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

فص من الثوم (اختياري).

جوز عين الجمل (اختياري)

طريقة تّحضير سلطة الجرجير بالرمّان

أولاً يجب وضع في وعاء صغير الثوم المهروس مع عصير الليمون وقليل من الملح والقليل من الفلفل الأسمر.

ثم نخلط هذه المقادير بالملعقة أو بمضرب يدوي ثم نضع زيت الزيتون على الصلصة.

ثم نضع الجرجير والرمّان في طبق كبير ونضع فوقه الخليط الذي حضّرناه ونُقلّب ثم نُقدّمه مُباشرةً، وصحتين وعافية.

سلطات رمضان 2022:سلطة البوملي مع الفطر

مقادير سلطة البوملي مع الفطر

حبة بوملي مقشرة ومفتته لقطع

جبنة فيتا

علبة ذرة

فطر

للصوص

2ملعقة كبيرة مايونيز

عصير ليمون

عصير برتقال

ملعقة خردل

ملح

فلفل

طريقة تحضير سلطة البوملي مع الفطر

أولاً نقوم نقطع الخس نضيف علبة الذرة نفتت قطع جبنة الفيتا والفطر نضع قطع البوملي على الوجه.

ثم نخلط مقادير الصوص معاً نضع الصوص فوق السلطة صحتين وعافية.

سلطات رمضان 2022:سلطة سيزر بالدجاج

مقادير سلطة سيزر بالدجاج

صدر دجاج مخلل (شريحتان)

توست أبيض أو أسمر .

خس.

جبن بارميزان مبشور.

ثوم .

مايونيز (ملعقتان)

بابريكا

خل أبيض (ملعقتان)

صويا صوص (نصف ملعقة)

ملح وفلفل

زعتر زيت .

زيتون أو زبدة .

طريقة تحضير سلطة سيزر بالدجاج

أولاً سخني الزيت على النار.

ثم ضعي الدجاج وتبليه بالملح والفلفل والبابريكا والصويا، وعندما يستوي، قومي برفعه من على النار، وقومي بتقطيعه .

قطعي التوست مكعبات وتبليه بالزعتر وزيت الزيتون أو الزبد و بالملح والفلفل، ثم يحمص في الفرن.

ثم ضعي الخس في الطبق ثم الدجاج .

أضيفي إليه التتبيلة "المايونيز والثوم والخل الأبيض"

أخيراً أضيفي الجبن على السطح، وصحتين وعافية.

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