سلطة الباذنجان والحمص الخريفية من أنواع السلطات التي تتميز بفوائد صحية مذهلة، وذلك لاحتواء الباذنجان والحمص على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، كما تعد الأسهل من حيث طريقة التحضير، تعرف في هذا المقال على طريقة تحضير سلطة الباذنجان والحمص الخريفية وقدمها بجانب الأطباق الرئيسية.

سلطة الباذنجان والحمص الخريفية

مقادير سلطة الباذنجان والحمص الخريفية:

1 باذنجان حبة كبيرة ومقطعة إلى شرائح أو مكعبات

ملح "حسب الرغبة"

زيت للقلي

1 كوب من الحمص المطبوخ أو المعلب "حسب الرغبة"

3 ملعقة حجم كبير من توابل الزعتر

3 حبات طماطم روما مكعبات

½ حبة خيارة مقطعة إلى مكعبات

1 بصلة حمراء صغيرة ومقطعة شرائح

1 كوب البقدونس المفروم

1 كوب من الشبت المفروم

مقادير صلصة الثوم

1-2 حص من الثوم مفروم

1 عصير ليمون

1/3 كوب زيت الزيتون البكر الممتاز

ملح "حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

طريقة تحضير سلطة الباذنجان والحمص الخريفية:

أولاً قم بوضع شرائح الباذنجان على صينية كبيرة ووقم برش الملح.

ثم اترك الصينية لمدة 30 دقيقة تقريباً(سوف يخرج المرار والماء الزائد من الباذنجان.)

ثم ضع صينية حجم كبير وعليها ورق نشاف بالقرب من الموقد.

ثم قم بتجفيف الباذنجان من الماء، وقم بقلي في مقلاة حجم كبير مع زيت الكانولا على حرارة متوسطة الى عالية.

ثم قم بقلي الباذنجان على دفعات عندما تتحول شرائح الباذنجان إلى اللون البني الذهبي تقلى على الجانب الآخر.

ثم ارفع الشرائح وضعها على الورق النشاف حتى تجف.

ثم قم برش توابل الزعتر ملعقة حجم كبير تقريباً.

وفي وعاء خلط متوسط، اخلط الطماطم والخيار والحمص والبصل الحمراء والبقدونس والشبت.

ثم قم بإضافة الزعتر المتبقي، ثم قلبها بلطف.

ثم قم بخفق في وعاء صغير مقادير الصلصة، ورش بسخاء على الباذنجان المقلي وسلطة الحمص.

وأخيراً تقدم مع شرائح الخبز أو حسب رغبتك، وصحتين وعافية.

فوائد الباذنجان الصحية

دعم صحة العظام، وخصوصاً عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام لأنه الباذنجان يحتوي على المغنيسيوم وهو من المعادن الذي يساعد على كثافة العظام، وايضاً الكالسيوم وفيتامين د وهما عنصران مهمان لصحة العظام.

يحافظ الباذنجان على صحة القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وأيضاً تصلب الشرايين.

يخفض مستوى الكوليسترول الضار ويساعد على تحفيز امتصاص الكوليسترول الجيد لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان.

يساعد على خفض ضغط الدم.

تحسين عملية الهضم

تنظيم حركة الأمعاء.

تسهيل مرور البراز عبر الجهاز الهضمي من خلال زيادة حجمه.

تخفيف الوزن ومناسب للحميات الغذائية.

الشعور بالشبع لفترة طويلة لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

يقلل الباذنجان من الشهية، حيث تحد أو تمنع الألياف التي يحتويها من إفراز هرمون الجريلين المسؤول عن شعور الجوع.

يحتوي الباذنجان على سعراته الحرارية منخفضة جدًا.

الباذنجان مهم للوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي قشر الباذنجان على جليكوسيدات سولاسودين رايمونسل والذي قد يستخدم كعلاج موضعي لقتل خلايا سرطانات الجلد غير الميلانينية.

يمنع خطر تلف الخلايا الدماغية أو التهاب الأعصاب.

الباذنجان يقلل من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة أو تدهور القدرات المعرفية العقلية المرتبطة بالعمر.

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