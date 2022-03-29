البرغل هو جريش القمح المجفف بعد سلقه وطحنه وتنخيله واشتهر البرغل منذ القدم لدى المصريين القدماء بشكل خاص، ويعد البرغل ذو فوائد وقيم غذائية عالية ويدرج تحت قائمة الكربوهيدرات المعقدة.

أهم شيء في فلفلة البرغل الأبيض الخشن فلفلة مثل الأرز، قومي بتحميص البرغل بزيت الزيتون وأضيفي الملح وثم أضيفي كوب وربع ماء لكل كوب برغل وبعد أن يستوي ضعيه في وعاء عميق ثم أضيفي المزيد من زيت الزيتون حتى يبرد ويصبح مفلفل.

سلطة البرغل مع الزيتون المشوي من الشيف الأردني ديما حجاوي

المقادير:

٢ كوب برغل مفلفل ومبرد

٢ كوب حُمُّص مسلوق

١ كوب فلفل ملون مفروم

٢ كوب زعتر اخضر طازج

١ بصل اخضر مفروم ناعم

١ كوب رمان

١ كوب زيتون اخضر مشوي

١ كوب جبنة نابلسية او حلوم مقطعة

الصلصة:

٢/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب خل ابيض

٢ ملعقة كبيرة دبس رمان

٤/١ كوب لبن

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

ضعي البرغل المفلفل في وعاء .

اخلطي مقادير الصلصة ووزعيها جيدًا على البرغل.

أضيفي باقي المقادير ثم الزيتون وقدميها.

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