وصفة مقبلات زيتون ماسالا هل تبحث عن وجبة خفيفة سريعة؟ لما لا تجرب زيتون ماسالا البسيط ، والذي يمكن صنعه في دقائق قليلة باستخدام بعض المكونات البسيطة. لعمل هذه الوصفة السهلة تحتاج إلى بعض مكونات المطبخ البسيطة مثل الزيتون والملح والفلفل والزيت والأعشاب العطرية. يمكن أن تحضر هذه الوصفة كمقبلات صحية للسهرات والحفلات. تعالوا نتعلمها اليوم.

وصفة مقبلات زيتون ماسالا

زيتون حار ودافئ

المكونات:

3 حصص

1 كوب زيتون أخضر

ملح

1 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

½ كوب زيتون أسود

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحلو

وصفة مقبلات زيتون ماسالا

كيفية صنع زيتون ماسالا:

الخطوة 1 قم بإزالة البذور

لتحضير هذا الطبق البسيط ، نفرط الزيتون ونتركه جانباً.

الخطوة 2 نضيف التوابل

لعمل هذه الوصفة البسيطة ، ما عليك سوى أخذ مقلاة وإضافة زيت الزيتون وإضافة الزيتون وتقليبها. بعد ذلك تضاف البهارات والأعشاب ويقلب جيدا.

الخطوة 3 قدميها ساخنة

أطفئي النار وتبليها بالملح والفلفل. قدميها ساخنة واستمتعي بها!

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