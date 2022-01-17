سلطة البنجر مع جبن الماعز و البلسمي وصفة سلطة الشمندر أو البنجر جميلة بقدر ما هي لذيذة! يمكنك تقديمها مع اللحم المشوي أو لحم الديك الرومي.

سلطة البنجر مع جبن الماعز و البلسمي

المكونات:

4-5 بنجر متوسطة الحجم

زيت زيتون بكر ممتاز للرذاذ

2 كوب سلطة خضار، جرجير أو سبرينغ ميكس

½ كراث مقطع رقيق

½ تفاح أخضر مقطع إلى شرائح رقيقة

نصف كوب جوز محمص

2 أونصة جبن ماعز، مقطعة

ورقيات متنوعة، اختياري

خل بلسمي

ملح بحر

فلفل أسود مطحون طازجاً

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت .

لفي كل حبة بنجر بقطعة من ورق الألمنيوم ورشيها بسخاء بزيت الزيتون وقليل من الملح والفلفل. ضعي البنجر على ورق الزبدة واتركيها في الفرن لمدة 40 إلى 90 دقيقة أو حتى تنضج افحصيها بالشوكة. يعتمد الوقت على حجم البنجر. يُرفع البنجر من الفرن ويُرفع ورق القصدير ويُترك جانباً ليبرد. عندما يبرد الملمس ، يقشر تحت الماء الجاري .

دع البنجر يبرد وضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام .

قم بتجميع السلطة مع الخضر، والكراث ، والتفاح ، والجوز ، والجبن ، والخضار الورقية الصغيرة. رشي عليها صلصة الخل البلسمي. يتبل بملح البحر والفلفل ويقدم .

فوائد البنجر:

1. يجعل بشرتك متوهجة. عصير الشمندر هو مشروب رائع للتخلص من السموم يساعد في طرد السموم من الجسم وتنقية الدم. محتوى الحديد في العصير عند تناوله ينعش الخلايا التالفة من الداخل. وبالتالي ، فإنه يعطي توهجًا فوريًا للبشرة الباهتة ويحسن بشرة البشرة.

2. يزيل البقع الداكنة والهالات السوداء. ضعي عصير الشمندر على جميع البقع الداكنة والعيوب والهالات تحت العين. اخلطي أجزاء متساوية من عصير الشمندر مع عصير الطماطم وضعيه على البقع والهالات السوداء. في الوقت المناسب ستلاحظ أن البقع تصبح أفتح.

3. يحارب حب الشباب والبثور. يعمل عصير الشمندر على العجائب على البشرة الدهنية ومحاربة حب الشباب والبثور. إذا كنت تعانين من حب الشباب ، اخلطي ملعقتين من عصير الشمندر الطازج مع الخثارة السادة وضعيه على المنطقة المصابة. اتركه لمدة 15 دقيقة واغسله. يجفف حب الشباب دون ترك الندوب.

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