يمكن تحضير الهمبرجر باستخدام اللحمة أوالدجاج وبالعديد من الطرق المختلفة التي يختلف طعمها من وصفة إلى أخرى، عندما ترغب في الحصول على طعم مثالي للهمبرجر بدون أن يحتوي على كمية كبيرة من الدهون عن طريق تحضيره في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً من السوق بدون أن نستطيع معرفة المقادير التي تدخل في صناعة الهمبرجر، إضافةً إلى السعرات الحرارية والدهون التي توجد بكميات كبيرة في الهمبرجر الجاهز.

تعرفي على طريقة تحضير همبرجر الدجاج بسهولة في المنزل:

مقادير همبرجر الدجاج:

- صدر دجاج مطحون - 500 غرام

- نصف كوب بقسماط ناعم

- ملح، فلفل أسود ، وبهار "حسب الرغبة"

- بيضة واحدة

- خبز برغر

- طماطم

- خس

- بصل

- جبنة صفراء "حسب الرغبة"

- مايونيز

- كاتشاب

- ملعقة واحدة زيت لدهن المقلاة.

طريقة تحضير همبرجر الدجاج:

- أولاً ضعي في وعاء الدجاج والبقسماط والبيض.

- ثم أضيفي البهار والملح والفلفل الأسود.

- أخلطي جميع المقادير جيداً حتى تتجانس.

- ثمّ شكّليها على شكل أقراص متساوية الحجم.

- وأخيراً، إدهني المقلاة بالزيت واقلي أقراص البرجر التي قمت بتشكيلها من الوجهين حتى تنضج.

طريقة تقديم همبرجر الدجاج:

- ادهني الخبز بالمايونيز والكاتشاب وضعي عليها قطعة برغر وبصل وطماطم وخس بحسب رغبتك.

المزيد من مطبخ البوابة:

فطائر البطاطا بجبن الشيدر

طريقة عمل الفلافل بالبيت

ساندويتشات الفطور السريعة للأطفال