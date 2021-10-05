سلطة الشمندر تعمل على تكوين كريات الدم الحمراء، إذ أن الشمندر غني بالمعادن والفيتامينات وحمض الفوليك وأيضا فيتامين (ب)، الذي له دور أساسي في تكوين كريات الدم الحمراء، كما أنه يحتوي الشمندر على مادة البيتانين.

ومن فوائد الشمندر أنه يقوي الجهاز المناعي للجسم وبالتالي يبعد عنك مرض السرطان.

يكتسب الشمندر لونه الأحمر الغني من مركَب يسمى بيتاسيانين، والذي يُعتبر مضاداً مثاليّاً للسموم والأكسدة، كما يحتوي الشمندر على نسب عالية من النترات والحديد والتي تمتلك فائدة كبيرة جداً للقلب والأوعية الدموية.

يعد الشمندر أو ما يسمى البنجر هو نبات أحمر اللون يحتوي على الكثير من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليودو والحديد، ويسهم تمازج هذه المعادن في تعزيز قوته ضد السرطان ومنع نمو بعض الامراض الخطيرة.

وينصح دوما بتناول الشمندر على شكل عصير او سلقه واضافته الى الطعام. ويفضل تناول جذور الشمندر او البنجر في شكله الاكثر تركيزًا كونها اكثر فاعلية في محاربة سرطان الثري لكن من دون افراط في تناوله كونه قد يسبب بعض المشاكل الصحية للجهاز الهضمي.

سلطة الشمندر الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي 2021

مقادير سلطة الشمندر الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

300 غرام قطع متوسطة الحجم من الشمندر

80 غرام لبن

4 حبات بصل أخضر

بصل أحمر مقطَعة إلى شرائح

نصف ملعقة بودرة كزبرة

نصف ملعقة بودرة كمون

عصير ليمون "حسب الرغبة".

إضافات أخرى حسب رغبتك:

حبات رمان

أوراق بقدونس

لوز محمَص

شرائح بصل أحمر.

طريقة تحضير سلطة الشمندر الوردية لدعم مرضى سرطان الثدي

أولاً قومي بتسخين الغاز حتى 180 درجة مئوية.

ثم ضعي الشمندر بصينية تحميص متوسطة الحجم.

ثم قومي بتحميصه بزيت الزيتون وتبَيله بالملح والفلفل.

ويجب أن يستمر التحميص مدة 25 دقيقة أو حتى يصبح الشمندر طريًّا ثم دعيه يبرد.

في هذه الأثناء حضَري الصلصة والتوابل حسب رغبتك:

قومي بمزج اللبن مع الليمون والكمون وبودرة الكزبرة وضعيها جانباً.

ثم حرّكي الشمندر المحمَص بنصف كمية الصلصة ونحضر البصل وحضَريها في طبق مرتب للتقديم.

ثم رشّي ما تبقى من الصلصة وزيّني الطبق بأوراق البقدونس المقطوفة واللوز المحمَص وشرائح البصل الأحمر إلى جانب حبّات الرمان وصحتين وعافية.

هل سرطان الثدي يصيب البنات الغير متزوجات؟

8 أطعمة تحارب سرطان الثدي

كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدي