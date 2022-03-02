العدس من المأكولات المفضلة عند الجميع خصوصاً في فصل الشتاء لما تحتوية من فيتامينات ومعادن مهمة للجسم.

من فوائد العدس أنه يعمل على تعزيز صحة القلب لأنه يحتوي على الالياف ويساعد على التقليل من الكولسترول الضار في الجسم، يعمل على خفض ضغط الدم.

العدس يقوي جهاز المناعة ويقلل من نمو الأورام السرطانية، ويساعد على تعزيز وظائف الكبد، ومن فوائد العدس أيضاً يشعرك بالشبع، ويساعد على خسارة الوزن، ويمنع حدوث الإمساك، ويحسن العدس من عملية الهضم في الجهاز الهضمي.

سلطة العدس الصحية

مقادير سلطة العدس الصحية

١ كوب عدس مسلوق

١ أفوكادو مقطع مكعبات صغيرة

٢ بصل أخضر مفروم

١ كوب فلفل ملوّن مفروم ناعم

١/٤ كوب أوراق نعنع

١/٤ كوب من عصير الليمون

٣ ملعقة حجم كبير زيت زيتون

١/٢ ملعقة حجم صغير ديجون ماسترد

٢ حص ثوم مهروس

ملح"حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

طريقة تحضير سلطة العدس الصحية

أولاً يوضع الافوكادو مع ٢ ملعقة صغيرة من عصير الليمون في وعاء وتقلّب معاً.

ولعمل الصوص نضع في وعاء حجم كبير ثم يخلط باقي عصير الليمون والزيت والماسترد والثوم والملح والفلفل الأسود جيداً حتى تتجانس جيداً.

ثم يضاف العدس إلى الصوص ويقلّب جيداً ويترك جانباً لمدة ٢٠ دقيقة.

ثم تضاف الخضار (عدا الافوكادو) إلى العدس وتخلط جيداً.

ثم يضاف الأفوكادو مع عصير الليمون إلى السلطة ويقلّب جيداً وصحتين وعافية.

أنواع العدس

العدس البني

العدس الأخضر

العدس الأحمر

العدس الأسود

يحتوي العدس على كمية كبيرة من البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، حمض الفوليك، الحديد، المنغنيز، الفسفور، الثيامين، البوتاسيوم، فيتامين ب6.

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