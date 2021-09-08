الفاصوليا الحمراء هي إحدى أنواع البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، ومن فوائد الفاصوليا الحمراء أنها تساهم في خفض مستوى الكولسترول السيء، وتساعد على تسريع من تقليل الوزن، تقوي جهاز المناعة، وتعد الفاصوليا الحمراء مفيدة لمرضى السكري،

تناول الفاصوليا الحمراء بانتظام يساعد على طرد السموم والفضلات من الكبد وتنظيف الجسم بشكل طبيعي، وفي هذا المقال نقدم لكم سلطة الفاصوليا الحمراء وهي تكفي من 4-5 أشخاص:

سلطة الفاصوليا الحمراء

مقادير سلطة الفاصوليا الحمراء

٢ كوب فاصولياء حمراء مسلوقه

١ بصل، مفروم

١.٥ فلفل حلو ملوّن، مفروم

٢ خيار، مفروم

١ بندورة كبيرة، مفرومه (أو ١/٤ ١ كوب بندورة كرزيه مقطعه أنصاف)

١/٣ كوب زيتون أسود، منزوع النوي مقطع أنصاف

٢ كوب خس، مفروم

١/٢ كوب جبنة فيتا، مقطعه مكعبات (إختياري)

١/٤ كوب زيت زيتون

٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

١ ملعقة صغيرة خل التفاح

١/٢ حص ثوم، مهروس

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبه

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا الحمراء

أولاً ضعي الفاصولياء والخضار في وعاء بحجم كبير.

ولعمل الصوص يفضل خلط زيت الزيتون والليمون والخل والثوم والملح والفلفل في زبدية أو مرتبان.

ثم تخلط جيداً حتى تتجانس المقادير جيداً.

ثم يسكب الصوص على الخضار وتقلب جيداً توضع السلطة في طبق التقديم.

وأخيراً، توزع مكعبات على السلطة وتقدم وصحتين وعافية على قلب الجميع.

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