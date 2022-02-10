فتة الشيش طاووق على طريقة الشيف الاردني ديما حجاوي، حيث الشيش الطاووق يعتبر من المشاوي الشهية، وهو طبق يعود أصله إلى المطبخ التركي، ويتم تقديمه بشكل دائم في المناسبات الخاصة، فهو ويتميز بطعمه المميز الشهي، ويحتوي فتة الشيش طاووق على نسبة قليلة من السعرات الحرارية بالإضافة إلى إمكانية تحضيره بعدة طرق من خلال إضافة بعض المنكهات إليه.

فتة الشيش طاووق

مقادير فتة الشيش طاووق

٤ أرغفة خبز مقطعة مربعات ومشوي أو مقلي

للدجاج:

٦ صدورة دجاج تمام مقطعة مكعبات

٢ ملعقة كبيرة لبن زبادي

٢ ملعقة كبيرة كتشب

٢ ملعقة كبيرة خل

٢ ملعقة كبيرة زيت

٢ حبة ثوم مهروس

ملح وفلفل

١ ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

١ ملعقة صغيرة كركم

١ ملعقة صغيرة ٥ بهارات

للأرز:

٢ كوب أرز بسمتي

٣ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٢ حبة مستكة

١ ملعقة صغيرة كركم

١ ملعقة صغيرة ٥ بهارات

١ ملعقة صغيرة ملح

مرق دجاج

مقادير صلصة اللبن:

١ كيلو لبن

٤/١ كوب طحينة

٢ حبة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة ملح

٢ ملعقة عصير ليمون

٤/١ كوب بقدونس مفروم للتزيين

بصل اخضر وفلفل حار ورمان للتزيين

لوز وصنبور مقلي للتزيين

طريقة تحضير فتة الشيش طاووق

تبلي الدجاج بالمقادير المذكورة وانقعيه بالثلاجة.

في هذه الاثناء لتحضير الارز، قلبي المستكة بالزيت واضيفي الكركم والبهارات والملح ثم الارز وقلبيه مع الزيت والبهارات ثم اضيفي مرق الدجاج واتركيه يغلي ويتفتح (كل كوب ارز بسمتي اخذ فقط كوب وربع مرق)

شكي الدجاج على الاسياخ واشويه على الشواية او بالفرن.

اخلطي اللبن والطحينة والثوم والملح وعصير الليمون جيدًا.

ضعي الارز في اسفل الطبق واضيفي الاسياخ

ثم صلصة اللبن ثم الخبز على جوانب الطبق. وزيني بالبقدونس والرمان والبصل الأخضر والفلفل الحار.

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