سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب تعد سلطة الكينوا هذه من السلطات الرائعة ، مع الخضار والأفوكادو والفيتا والزبيب. الكينوا ليست حبة ، فهي بذرة ومصدر كبير للبروتين.
سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب
المكونات:
150 جرام كينوا
3 ملاعق كبيرة خل بلسمي
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز
200 جرام (كافولو نيرو) اللفت المبشور
1 بصلة حمراء مفرومة ناعماً
1 فلفل أخضر ، مقشور ومقطع إلى قطع صغيرة
30جرام زبيب
2 حبة أفوكادو صغيرة مفرومة
40 جرام فيتا نباتي
سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب
الطريقة:
- تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل.
- في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها.
- نضيف الكينوا ، البصل ، الفلفل والزبيب ، ثم قلبي جيداً. تُسكب نصف ملعقة في الأطباق ، وتُوزّع أكثر من حبة أفوكادو مفرومة ، وتُفتت في نصف جبنة الفيتا وتُقلب. سيبقى الباقي مبردًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. ضعي فوقها ما تبقى من الأفوكادو والفيتا ، ثم قدميها.
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