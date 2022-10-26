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سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 26 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب
سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب تعد سلطة الكينوا هذه من السلطات الرائعة ، مع الخضار والأفوكادو والفيتا والزبيب. الكينوا ليست حبة ، فهي بذرة ومصدر كبير للبروتين.

سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

المكونات:

سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

150 جرام كينوا

3 ملاعق كبيرة خل بلسمي

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

200 جرام (كافولو نيرو) اللفت المبشور

1 بصلة حمراء مفرومة ناعماً

1 فلفل أخضر ، مقشور ومقطع إلى قطع صغيرة

30جرام زبيب

2 حبة أفوكادو صغيرة مفرومة

40 جرام فيتا نباتي

سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

الطريقة:

  • تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل.
  • في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها.
  • نضيف الكينوا ، البصل ، الفلفل والزبيب ، ثم قلبي جيداً. تُسكب نصف ملعقة في الأطباق ، وتُوزّع أكثر من حبة أفوكادو مفرومة ، وتُفتت في نصف جبنة الفيتا وتُقلب. سيبقى الباقي مبردًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. ضعي فوقها ما تبقى من الأفوكادو والفيتا ، ثم قدميها.

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