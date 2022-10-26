سلطة الكينوا مع الخضار والزبيب

تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل

تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل .

تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل .

تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل .

تشطف الكينوا في غربال تحت الماء الجاري حتى يصبح الماء صافياً ، ثم اطهيه لمدة 20 دقيقة باتباع تعليمات العبوة. اتركيها للراحة لمدة 5 دقائق. اشطفيها مرة أخرى وصفيها جيدًا بالضغط على المنخل .

في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها

في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها .

في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها .

في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها .

في هذه الأثناء ، ضعي الخل والزيت في وعاء كبير ، أضيفي كافولو نيرو ودلكي الصلصة بيديك لتليينها .