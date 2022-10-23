ميني برغر كرات اللحم المفروم اصنعي ساندويتشات ميني برغر كرات اللحم مع صلصة الطماطم والجبن الذائب لحفلة أو بوفيه. من السهل صنعها وستستمتع بها الأسرة بأكملها.
المكونات:
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
12 كفتة لحم بقري
12 ساندويتشة خبز صغيرة
100 جرام صلصة طماطم معكرونة
100 جرام جبن موزاريلا مبشور
50 جرام زبدة ذائبة
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
20 جرام جبن بارميزان مبشور
ميني برغر كرات اللحم المفروم
الطريقة:
- سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4.
- قسمي الخبز، مع التأكد من بقائها متصلة على جوانبها. توضع اللفائف في صينية مبطنة بورقة من ورق الخبز أو ورق القصدير. وزعي صلصة الطماطم فوقها ، ثم ضعي كرة لحم واحدة على كل لفة. نرش فوق جبنة الموزاريلا ، ثم نغطيها بالجزء العلوي ، ونضغط عليها برفق.
- ادهنيهم بالزبدة المذابة ، ثم رشي الزعتر والبارميزان. غطيها بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 20 دقيقة ، يرفع ورق الالمنيوم لمدة 5 دقائق الأخيرة حتى تصبح القمم ذهبية اللون.
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