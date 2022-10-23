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ميني برغر كرات اللحم المفروم

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
ميني برغر كرات اللحم المفروم
ميني برغر كرات اللحم المفروم

ميني برغر كرات اللحم المفروم اصنعي ساندويتشات ميني برغر كرات اللحم مع صلصة الطماطم والجبن الذائب لحفلة أو بوفيه. من السهل صنعها وستستمتع بها الأسرة بأكملها.

المكونات:

ميني برغر كرات اللحم المفروم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

12 كفتة لحم بقري

12  ساندويتشة خبز صغيرة

100 جرام صلصة طماطم معكرونة

100 جرام جبن موزاريلا مبشور

50 جرام زبدة ذائبة

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

20 جرام جبن بارميزان مبشور

ميني برغر كرات اللحم المفروم

الطريقة:

  • سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4.
  • قسمي الخبز، مع التأكد من بقائها متصلة على جوانبها. توضع اللفائف في صينية مبطنة بورقة من ورق الخبز أو ورق القصدير. وزعي صلصة الطماطم فوقها ، ثم ضعي كرة لحم واحدة على كل لفة. نرش فوق جبنة الموزاريلا ، ثم نغطيها بالجزء العلوي ، ونضغط عليها برفق.
  • ادهنيهم بالزبدة المذابة ، ثم رشي الزعتر والبارميزان. غطيها بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة 20 دقيقة ، يرفع ورق الالمنيوم لمدة 5 دقائق الأخيرة حتى تصبح القمم ذهبية اللون.

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