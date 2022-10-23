ميني برغر كرات اللحم المفروم

سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4

سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4 .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4 .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4 .

سخني الزيت في مقلاة كبيرة ، واقلي كرات اللحم لحوالي 8-10 دقائق أو حتى تنضج. ضعيها جانبا. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4 .