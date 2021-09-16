سلطة كولسلو البحر الأبيض المتوسط المنعشة مستوحاة من مطبخ البحر الأبيض المتوسط ​​العريق وتحتوي على كمية وافرة من الخضار الطازجة والمقرمشة والملونة مع صوص الليمون الخفيف (بدون مايونيز!) تعالي نتعلمها مع مطبخ البوابة بالخطوات:

سلطة كولسلو البحر الأبيض المتوسط المنعشة

المكونات:

خل الليمون والثوم

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

السلطة

16 أوقية مزيج كولسلو (ملفوف وجزر مبشور)

1/2 فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

1/4 كوب بقدونس مفروم

1 2.25 أوقية علبة زيتون أسود شرائح

1/2 12 أونصة حلقات الفلفل

2 أوقية جبنة فيتا مفتتة

الطريقة:

حضري صلصة الخل بالليمون والثوم أولاً. يُمزج زيت الزيتون وعصير الليمون ومسحوق الثوم والأوريغانو والملح والفلفل في وعاء أو برطمان. خفقت حتى تمتزج ، أو أغلق البرطمان ورجه حتى يتجانس. ضع الصلصة جانبًا.

يقطع الفلفل الحلو ويقطع البقدونس. يُضاف مزيج الكولسلو (الملفوف المبشور والجزر) والفلفل الحلو والزيتون الأسود (المصفى) والفلفل والفيتا والبقدونس في وعاء كبير.

يُسكب الخل فوق مكونات السلطة ثم يُقلب حتى يتجانس كل شيء ويُغطى بالصلصة. دع الكرنب يجلس لمدة 15 دقيقة قبل التقديم. يقلب مرة أخيرة قبل التقديم مباشرة لإعادة توزيع صلصة الخل.

فوائد الملفوف الصحية

يحتوي الملفوف على العديد من الفيتامينات مثل (C، K، B6 ،A)، وبعض المعادن مثل المنجنيز، والبوتاسيوم، والماغنسيوم وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، وأوميغا 3 بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والألياف، وهذه العناصر تجعل الملفوف غني بالعديد من الفوائد ومنها:

فوائد الكرنب للوقاية من السرطان يحتوي الملفوف على العديد من المركبات والخصائص التي تساعد على مقاومة السرطان ومنع انتشار الورم وحماية الخلايا من الضرر كما أثبتت بعض الدراسات أن تناوله يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمثانة، وسرطان البروستاتا، وسرطان المعدة، وسرطان الرئة، وسرطان الثدي.

فوائد الكرنب للجهاز الهضمي يحتوي الملفوف على الألياف التي تعمل على تنشيط الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم ومساعدة الجسم على التخلص من الفضلات والوقاية من الإمساك، كما يستخدم لعلاج قرحة المعدة وذلك لإحتوائه على مادة الجلوتامين.

فوائد الكرنب لتقوية جهاز المناعة يحتوي الملفوف على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية مناعة الجسم ومساعدته على مقاومة الجذور الحرة والوقاية من العديد من الأمراض.

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