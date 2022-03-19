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سلطة تونة فيرجينا

منشور 19 آذار / مارس 2022 - 03:00
سلطة تونة فيرجينا
سلطة تونة فيرجينا

سلطة تونة فيرجينا أفضل وصفة شهية وخفيفة وصحية. تقدم على ورقة خس كبيرة. يمكنك أيضًا إضافة العنب أو التفاح المفروم إذا كنت ترغب في ذلك.

سلطة تونة فيرجينا

المكونات:

سلطة تونة فيرجينا

1 بيضة

1 (5 أونصات) علبة تونة، مصفاة ومقشرة

3 ملاعق كبيرة مايونيز

2 سيقان كرفس مفروم

2 ملاعق طعام من نكهة المخلل الحلو

رشة فلفل أسود مطحون

الطريقة:

الخطوة 1

ضعي البيض في قدر وغطيه بالماء البارد. يُغلى الماء ويُرفع فورًا عن النار. غطي البيض واتركيه في ماء ساخن لمدة 10 إلى 12 دقيقة. يرفع من الماء الساخن. يبرد لمدة 5 دقائق. قشرها وقطعها إلى قطع صغيرة الحجم.

الخطوة 2

في وعاء متوسط ، اخلطي التونة والمايونيز. يُمزج البيض، والكرفس، والتوابل، والفلفل الأسود.

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