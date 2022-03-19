سلطة تونة فيرجينا أفضل وصفة شهية وخفيفة وصحية. تقدم على ورقة خس كبيرة. يمكنك أيضًا إضافة العنب أو التفاح المفروم إذا كنت ترغب في ذلك.
سلطة تونة فيرجينا
المكونات:
1 بيضة
1 (5 أونصات) علبة تونة، مصفاة ومقشرة
3 ملاعق كبيرة مايونيز
2 سيقان كرفس مفروم
2 ملاعق طعام من نكهة المخلل الحلو
رشة فلفل أسود مطحون
الطريقة:
الخطوة 1
ضعي البيض في قدر وغطيه بالماء البارد. يُغلى الماء ويُرفع فورًا عن النار. غطي البيض واتركيه في ماء ساخن لمدة 10 إلى 12 دقيقة. يرفع من الماء الساخن. يبرد لمدة 5 دقائق. قشرها وقطعها إلى قطع صغيرة الحجم.
الخطوة 2
في وعاء متوسط ، اخلطي التونة والمايونيز. يُمزج البيض، والكرفس، والتوابل، والفلفل الأسود.
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