سلطة تونة فيرجينا أفضل وصفة شهية وخفيفة وصحية. تقدم على ورقة خس كبيرة. يمكنك أيضًا إضافة العنب أو التفاح المفروم إذا كنت ترغب في ذلك.

سلطة تونة فيرجينا

المكونات:

1 بيضة

1 (5 أونصات) علبة تونة، مصفاة ومقشرة

3 ملاعق كبيرة مايونيز

2 سيقان كرفس مفروم

2 ملاعق طعام من نكهة المخلل الحلو

رشة فلفل أسود مطحون

الطريقة:

الخطوة 1

ضعي البيض في قدر وغطيه بالماء البارد. يُغلى الماء ويُرفع فورًا عن النار. غطي البيض واتركيه في ماء ساخن لمدة 10 إلى 12 دقيقة. يرفع من الماء الساخن. يبرد لمدة 5 دقائق. قشرها وقطعها إلى قطع صغيرة الحجم.

الخطوة 2

في وعاء متوسط ، اخلطي التونة والمايونيز. يُمزج البيض، والكرفس، والتوابل، والفلفل الأسود.

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