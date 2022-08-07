سلطة فواكه الصيفية مع صلصة الليمون والعسل سلطة فواكه أنيقة مع صلصة الليمون والعسل وأوراق النعناع المنعشة، مناسبة لاي حفل أو تجمع عائلي.

سلطة فواكه الصيفية مع صلصة الليمون والعسل

المكونات:

4 أكواب من البطيخ المقطّع إلى مكعبات

2 كوب فراولة مقطعة شرائح

2 حبة خوخ طازجة كبيرة، مقطعة إلى مكعبات

2 نكتارين كبير، مقطع إلى مكعبات

1 كمثرى أنجو حمراء، مقطعة إلى مكعبات

1 كوب عنب خالي من البذور، نصفين

2 حبة ليمون معصورة

1 كوب نعناع طازج مفروم (يفضل شوكولاتة بالنعناع)

½ ليمون، مبشور

1 ملعقة كبيرة عسل

الطريقة:

الخطوة 1

يُمزج البطيخ والفراولة والخوخ والنكتارين والكمثرى والعنب في وعاء خلط كبير.

الخطوة 2

اخفقي عصير الليمون والنعناع وقشر الليمون والعسل معًا في وعاء صغير. يرش فوق خليط الفاكهة ويقلب حتى يتغطى.

الخطوة 3

يحفظ في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

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