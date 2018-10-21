كيفية سلق البيض المشروخ

الليمون يعمل على منع البيض من الشرخ

شرح البيض مشكلة تتعرض لها الأمهات، ويقوموا بالتخلص منه، ولكن بعد هذا التقرير تعلمي كيف تسلقين البيض المشروخ.

إذا لاحظت قبل السلق وجود شروخ في البيض يتم وضع عصير ليمونة إلى ماء السلق، فالليمون يعمل على منع البيض من الشرخ أو الانكسار ويحافظ عليه حتى يكون سليم في وقت التقديم، وبعد أن ينضج البيض يتم شطفه بماء من الحنفية ثم تقشيره وتقديمه.

وهناك طريقة أخرى أيضًا لمنع كسر البيض أثناء السلق وهى تغليف البيضة الموجود بها الشرخ بورق الفويل، ثم يتم سلقها فلن يكتمل شرخها ولن تنكسر.

وبعد أن تنضج يتم تصفيتها وإزالة ورق الفويل وتقشيرها ثم تقديمها.

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