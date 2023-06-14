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سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 02:12
سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة
سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

البوابة - وصفة سلمون وخضار مشوي. تعتبر هذه الوصفة مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. تضيف الخضار الألياف والفيتامينات ، ويضيف النبيذ الأبيض لمسة من النكهة. هذا الطبق سهل التحضير ويمكن وضعه على المنضدة في أقل من 30 دقيقة.

من الفوائد الصحية لسمك السلمون:

أحماض أوميغا 3 الدهنية: يعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده. ثبت أن لأحماض أوميغا 3 الدهنية عددًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب.
البروتين: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للبروتين ، وهو أمر مهم لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.
فيتامين ب 12: سمك السلمون مصدر جيد لفيتامين ب 12 المهم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وخلايا الدم الحمراء.
السيلينيوم: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للسيلينيوم ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف.
العناصر الغذائية الأخرى: يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.
بشكل عام ، السلمون هو غذاء صحي ومغذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

المكونات:
1 رطل فيليه سمك السلمون ، مع الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ كوب بصل مقطع
1 فليفلة حمراء مقطعة إلى شرائح
1 كوسة مقطعة إلى شرائح
1/2 كوب نبيذ أبيض
¼ كوب بقدونس مفروم طازج
 

طريقة التحضير:

  • سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
  • سخني زيت الزيتون في مقلاة فرن كبيرة على نار متوسطة.
  • يتبل السلمون بالملح والفلفل.
  • أضف السلمون إلى المقلاة بحيث يكون جانب الجلد لأسفل.
  • يُضاف البصل والفلفل الحلو والكوسا إلى المقلاة حول السلمون.
  • يصب النبيذ الأبيض في المقلاة.
  • تحمص في الفرن المسخن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السلمون وتنضج الخضار.
  • يرش البقدونس ويقدم.
     

سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة


نصائح إضافية لعمل هذه الوصفة:

  • إذا لم يكن لديك مقلاة للفرن ، يمكنك طهي السلمون في طبق الفرن البايركس. ما عليك سوى تسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) واخبزي السلمون لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.
  • يمكنك استخدام أي نوع من النبيذ الأبيض أو بديله. 
  • إذا لم يكن لديك بقدونس طازج ، يمكنك استخدام البقدونس المجفف كبديل. فقط أضف قليل من البقدونس المجفف إلى المقلاة مع الخضار.
  • يمكنك أيضًا إضافة خضروات أخرى إلى هذا الطبق ، مثل البروكلي أو الجزر أو الفطر. فقط تأكد من طهيها حتى تصبح طرية.
    وآمل أن تستمتع هذه الوصفة!

 

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كلمات دالة:سلمونسمكخضار مشويةمطبخ البوابة

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