البوابة - وصفة سلمون وخضار مشوي. تعتبر هذه الوصفة مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. تضيف الخضار الألياف والفيتامينات ، ويضيف النبيذ الأبيض لمسة من النكهة. هذا الطبق سهل التحضير ويمكن وضعه على المنضدة في أقل من 30 دقيقة.

من الفوائد الصحية لسمك السلمون:

أحماض أوميغا 3 الدهنية: يعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده. ثبت أن لأحماض أوميغا 3 الدهنية عددًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب.

البروتين: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للبروتين ، وهو أمر مهم لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.

فيتامين ب 12: سمك السلمون مصدر جيد لفيتامين ب 12 المهم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وخلايا الدم الحمراء.

السيلينيوم: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للسيلينيوم ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف.

العناصر الغذائية الأخرى: يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

بشكل عام ، السلمون هو غذاء صحي ومغذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.

سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة

المكونات:

1 رطل فيليه سمك السلمون ، مع الجلد

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب بصل مقطع

1 فليفلة حمراء مقطعة إلى شرائح

1 كوسة مقطعة إلى شرائح

1/2 كوب نبيذ أبيض

¼ كوب بقدونس مفروم طازج



طريقة التحضير:

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

سخني زيت الزيتون في مقلاة فرن كبيرة على نار متوسطة.

يتبل السلمون بالملح والفلفل.

أضف السلمون إلى المقلاة بحيث يكون جانب الجلد لأسفل.

يُضاف البصل والفلفل الحلو والكوسا إلى المقلاة حول السلمون.

يصب النبيذ الأبيض في المقلاة.

تحمص في الفرن المسخن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السلمون وتنضج الخضار.

يرش البقدونس ويقدم.



سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة



نصائح إضافية لعمل هذه الوصفة:

إذا لم يكن لديك مقلاة للفرن ، يمكنك طهي السلمون في طبق الفرن البايركس. ما عليك سوى تسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) واخبزي السلمون لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.

يمكنك استخدام أي نوع من النبيذ الأبيض أو بديله.

إذا لم يكن لديك بقدونس طازج ، يمكنك استخدام البقدونس المجفف كبديل. فقط أضف قليل من البقدونس المجفف إلى المقلاة مع الخضار.

يمكنك أيضًا إضافة خضروات أخرى إلى هذا الطبق ، مثل البروكلي أو الجزر أو الفطر. فقط تأكد من طهيها حتى تصبح طرية.

وآمل أن تستمتع هذه الوصفة!

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