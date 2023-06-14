البوابة - وصفة سلمون وخضار مشوي. تعتبر هذه الوصفة مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية ، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. تضيف الخضار الألياف والفيتامينات ، ويضيف النبيذ الأبيض لمسة من النكهة. هذا الطبق سهل التحضير ويمكن وضعه على المنضدة في أقل من 30 دقيقة.
من الفوائد الصحية لسمك السلمون:
أحماض أوميغا 3 الدهنية: يعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي أحماض دهنية أساسية لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده. ثبت أن لأحماض أوميغا 3 الدهنية عددًا من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والاكتئاب.
البروتين: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للبروتين ، وهو أمر مهم لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها.
فيتامين ب 12: سمك السلمون مصدر جيد لفيتامين ب 12 المهم للحفاظ على صحة الجهاز العصبي وخلايا الدم الحمراء.
السيلينيوم: يعتبر سمك السلمون مصدرًا جيدًا للسيلينيوم ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف.
العناصر الغذائية الأخرى: يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية الأخرى ، بما في ذلك البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.
بشكل عام ، السلمون هو غذاء صحي ومغذي يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن.
سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة
المكونات:
1 رطل فيليه سمك السلمون ، مع الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ كوب بصل مقطع
1 فليفلة حمراء مقطعة إلى شرائح
1 كوسة مقطعة إلى شرائح
1/2 كوب نبيذ أبيض
¼ كوب بقدونس مفروم طازج
طريقة التحضير:
- سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- سخني زيت الزيتون في مقلاة فرن كبيرة على نار متوسطة.
- يتبل السلمون بالملح والفلفل.
- أضف السلمون إلى المقلاة بحيث يكون جانب الجلد لأسفل.
- يُضاف البصل والفلفل الحلو والكوسا إلى المقلاة حول السلمون.
- يصب النبيذ الأبيض في المقلاة.
- تحمص في الفرن المسخن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج السلمون وتنضج الخضار.
- يرش البقدونس ويقدم.
سلمون وخضار مشوية في مقلاة واحدة
نصائح إضافية لعمل هذه الوصفة:
- إذا لم يكن لديك مقلاة للفرن ، يمكنك طهي السلمون في طبق الفرن البايركس. ما عليك سوى تسخين الفرن مسبقًا إلى 400 درجة فهرنهايت (200 درجة مئوية) واخبزي السلمون لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.
- يمكنك استخدام أي نوع من النبيذ الأبيض أو بديله.
- إذا لم يكن لديك بقدونس طازج ، يمكنك استخدام البقدونس المجفف كبديل. فقط أضف قليل من البقدونس المجفف إلى المقلاة مع الخضار.
- يمكنك أيضًا إضافة خضروات أخرى إلى هذا الطبق ، مثل البروكلي أو الجزر أو الفطر. فقط تأكد من طهيها حتى تصبح طرية.
وآمل أن تستمتع هذه الوصفة!
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