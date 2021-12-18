ما هي أوقات تزداد فيها الرغبة الجنسية عند النساء؟

أوقات تزداد فيها الرغبة الجنسية عند النساء، خلال فترة التبويض وذلك بسبب إرتفاع مستويات هرمون البروجيسترون لدى المرأة إن فترة التبويض لدى المرأة هي أفضل أوقات التي تزداد فيها الرغبة الجنسية عند النساء، وأثناء الراحة من العمل، وبعد ممارسة الرياضة، وبعد تناول أطعمة معينة مثل الشوكولاتة الداكنة والمكسرات الصحية والمحار، وخلال فصل الصيف لأنه أشعة الشمس تكون قوية مما يساعد في إمداد الجسم بفيتامين د الضروري لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء.

وكلما زادت نسبة فيتامين د في الدم كلما ارتفع معدل هرمون التستوستيرون الذكوري الذي يلعب دورًا كبيرًا في رفع الشعور بالرغبة الجنسية عند النساء والرجال، ويعتبر تعرض المرأة لأشعة الشمس الصحية في أوقات الصباح يحفز الرغبة الجنسية لديها حتى وإن كان ذلك في موسم الشتاء.

متى تنتهي رغبة المرأة الجنسية؟

تنتهي رغبة المرأة الجنسية ما بين سن 55- 65، أما بالنسبة للرجال تنتهي الرغبة الجنسية لديهم بين سن 36-46.

مشروبات لزيادة الرغبة الجنسية عند النساء

الشاي الأخضر لأنه من المشروبات التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء لأنه يحتوي على مادة الكاتيكين، بالإضافة إلى قدرته على زيادة إفراز أكسيد النيتريك الذي يزيد من تدفق الدم.

القرفة من المشروبات التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء وتستخدم كمنشط جنسي في بعض الحالات نظرًا لأنها تعمل على زيادة تدفق الدم في الجسم، وتستخدم عن طريق غليها على النار وتناولها بشكل يومي.

الشمر يساعد على وصول الأكسجين إلى المخ مما ينجم عنه توسيع الأوعية الدموية وزيادة النشاط العصبي وبالتالي زيادة الدافع الجنسي، ويتم استخدام الشمر مع اليانسون والعسل والماء المغلي.

اليانسون يعمل على زيادة الدافع الجنسي للنساء لأنه يساعد على زيادة تدفق الدم في الأعضاء التناسلية وزيادة قدرة المرأة على التحمل، ويتم استخدامه من خلال إضافته إلى الماء وتركه حتى الغليان ومن ثم تصفيته وتناوله يوميًا.

الزنجبيل يعد من المشروبات التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء يعتبر جيد جنسياً فهو يساعد على زيادة الرغبة لدى النساء في تكرار العلاقة مرة أخرى، ويستخدم عن طريق إضافة القليل منه في كوب من الماء الساخن ونقعه ومن ثم تصفيته وتناوله.

الحلبة لها دور هام في زيادة الدوافع الجنسية لدى المرأة نظرًا لأنها تساعد على زيادة إفراز هرمون الاستروجين مما ينجم عن ذلك تحسين العملية الجنسية.

القهوة تزيد من الهرمون الذي يجعل المرأة لديها قابلية للجماع حيث أنها تشعر متعة مضاعفة بعد تناول كوبًا من القهوة، ولكن ينصح بعدم الإكثار والإفراط منها لأنها تسبب بعض المشكلات على الصحة.

عصير الكرفس من المشروبات التي تعمل على زيادة الرغبة الجنسية عند النساء فهو يسهم كذلك في رفع مستوى الرغبة الجنسية لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تساعد على تحسين القدرة الجنسية للمرأة، لذا ينصح بتناول كوب منه يوميًا.

نصائح لزيادة الرغبة الجنسية عند المرأة

الاسترخاء والحصول على فترات راحة من العمل والتوتر والضغط الزائد

النوم جيدًا يساعد في الشعور بالنشاط والحيوية والطاقة

الطعام المتكامل يحتوي على عناصر هامة لزيادة النشاط وتحفيز الرغبة الجنسية عند النساء والرجال.

ممارسة الرياضة لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية في الجسم ورفع الشعور بالرغبة الجنسية عند النساء.

التدليك بين الزوجين مع استخدام زيت عطري يزيد الشعور بالإثارة والاسترخاء.

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