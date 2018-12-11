حقيقة أم خرافة: سن اليأس عند الرجال!

يُستخدم مصطلح «سن اليأس لدى الرجال» أحياناً لوصف مستويات التيستوستيرون المنخفضة أو انخفاض التوافر البيولوجي للتيستوستيرون المرتبط بالشيخوخة.

ومع ذلك فإن انقطاع الطمث لدى الإناث وما يطلق عليه سن اليأس لدى الرجال هما موقفان مختلفان.

فلدى النساء، ينتهي التبويض وينخفض الإنتاج الهرموني خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. بينما لدى الرجال، يهبط الإنتاج الهرموني والتوافر البيولوجي للتستوستيرون على مدى فترة زمنية تمتد لعدة أعوام، وعواقبه ليست بالضرورة واضحة.

فما أفضل طريقة للإشارة إلى ما يسمى بسن اليأس لدى الرجال؟

يستخدم الكثير من الأطباء مصطلح «إياس الذكور»، لوصف التغيرات الهرمونية المرتبطة بالشيخوخة لدى الرجال. ومن المصطلحات الأخرى: متلازمة نقص التستوستيرون، ونقص إياس الذكور بسبب شيخوخة الذكور وقصور الغدد التناسلية لدى الذكور متأخر الظهور.

فهم الهرمونات الذكورية مع مرور الوقت

تتفاوت مستويات التستوستيرون بشدة بين رجل ورجل. وبوجه عام، يميل الرجال الأكبر سناً إلى أن يكون لديهم مستويات تستوستيرون أقل عما لدى الرجال الأصغر سناً. وتهبط مستويات التستوستيرون تدريجياً خلال فترة البلوغ؛ حوالي 1 % سنوياً بعد سن 30 عاماً في المتوسط.

تعرف على مستويات التستوستيرون المنخفضة

يُعد اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة لتشخيص مستوى التستوستيرون المنخفض أو الانخفاض في التوافر البيولوجي للتستوستيرون. وبعض الرجال لديهم معدل أقل من مستوى التستوستيرون الطبيعي دون ظهور علامات أو أعراض. في هذه الحالة، لا توجد حاجة للعلاج، وبالنسبة للآخرين، قد يتسبب التستوستيرون المنخفض في:

ــ تغيرات في الوظيفة الجنسية، حيث قد يتضمن خلل الانتصاب، وانخفاض الرغبة الجنسية، وانتصاباً تلقائياً أقل خلال النوم مثلاً والعقم.

ــ تغيرات في أنماط النوم، حيث إنه أحياناً ما يتسبب التستوستيرون المنخفض في حدوث اضطرابات النوم، مثل الأرق أو زيادة النعاس.

ــ التغيرات البدنية، فيمكن الإصابة بتغييرات بدنية متنوعة، بما في ذلك زيادة دهون الجسم؛ وانخفاض في الكتلة العضلية والقوة؛ وانخفاض كثافة العظم. ومن المحتمل الإصابة بورم أو ألم بالصدر وسقوط الشعر. ونادراً ما تعاني من هبّات ساخنة وطاقة أقل.

ــ التغيرات العاطفية، قد يسهم التستوستيرون المنخفض في تقليل التحفيز أو الثقة بالنفس، وقد تشعر بالحزن أو الاكتئاب، أو تواجه مشكلات في التركيز أو تذكر الأشياء.

ومع ذلك، فقد تتسبب عوامل أخرى كامنة في ظهور هذه العلامات والأعراض وليس التستوستيرون المنخفض، بما في ذلك الآثار الجانبية للأدوية، ومشاكل الغدة الدرقية، والاكتئاب. وتوجد أيضاً حالات، مثل انقطاع النفَس الانسدادي أثناء النوم، والذي قد يؤثر على مستويات التستوستيرون.

بمجرد تحديد هذه الحالات وعلاجها، عادة ما يرجع التستوستيرون إلى مستواه الطبيعي.

الشعور بأفضل حال

إذا كنت تعاني من علامات وأعراض قد تكون نتيجة لمستوى تستوستيرون منخفض، فاستشر طبيبك. يمكن أن يقيِّم الطبيب الأسباب المحتملة للطريقة التي تشعر بها ويفسر خيارات العلاج.

لا يمكنك تعزيز إنتاج التستوستيرون الطبيعي، لكن قد تساعدك الخطوات التالية:

ــ كن صادقًا مع طبيبك، تعاون مع طبيبك لتحديد وعلاج أي مشكلات صحية قد تتسبب في ظهور العلامات والأعراض لديك وتساهم فيها؛ بدءاً من الآثار الجانبية للأدوية إلى خلل الانتصاب وغيرها من المشاكل الجنسية الأخرى.

ــ حدد خيارات نمط الحياة الملائم لصحتك، اتبع نظاماً غذائياً صحياً وأدرج ممارسة نشاط بدني في روتينك اليومي. ستساعد خيارات نمط الحياة الصحية في المحافظة على قوتك، والطاقة والكتلة العضلية. ويمكن أن يحسِّن النشاط البدني المنتظم من حالتك المزاجية ويعزز حصولك على نوم أفضل.

ــ اطلب المساعدة عند شعورك بالإحباط، إن الاكتئاب لدى الرجال لا يعني بالضرورة دائماً شعورك بالحزن. يمكن أن يجعل الاكتئاب الرجال يكبتون مشاعرهم ويصبحون أكثر عدوانية أو هياجاً.

ــ احذر من استخدام المكملات العشبية، لم يثبت أن المكملات العشبية آمنة وفعالة مع الشيخوخة المرتبطة بانخفاض التستوستيرون، بل إن بعض المكملات قد تكون خطيرة. ولا توجد فوائد مثبتة للاستخدام طويل المدى لـ«ديهيدرو إيبي آندروستيرون»، على سبيل المثال، بل قد يزيد مخاطر سرطان البروستاتا.

يُعد علاج التستوستيرون المنخفض المرتبط بالشيخوخة بعلاج بديل للتستوستيرون أمراً جدلياً.

بالنسبة لبعض الرجال، يخفف علاج التستوستيرون من علامات نقص التستوستيرون وأعراضه المزعجة. وبالنسبة لآخرين، لا تتضح الفوائد بل توجد مخاطر محتملة.

وقد يزيد العلاج البديل للتستوستيرون من مخاطر الإصابة بأزمة قلبية، أو سرطان البروستاتا أو غيرها من المشاكل الصحية الأخرى. إذا كنت تتساءل إذا ما كانت علاجات التيستوستيرون مناسبة لك، فتعاون مع طبيبك لحساب الإيجابيات والسلبيات.

سبل الوقاية من أخطر التهديدات

هل تعرف ما أكبر الأخطار التي تهدد صحة الرجال؟ إن القائمة قصيرة على نحو مدهش.

الأسباب الرئيسية للوفاة بين الرجال البالغين في الولايات المتحدة هي أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. والخبر السار أنه يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بتلك الأمراض القاتلة الشائعة.

ابدأ بالتفكير في نمط حياتك

تول مسؤولية صحتك من خلال اتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحية، على سبيل المثال:

ــ أقلع عن التدخين. إذا كنت تُدخن أو تتعاطى منتجات التبغ الأخرى، فاطلب من طبيبك أن يساعدك على الإقلاع. ومن المهم أيضاً أن تتجنب التعرض للتدخين السلبي وتلوث الهواء والتعرض للمواد الكيميائية.

ــ اتبع نظاماً غذائياً صحياً. اختر الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف ومصادر البروتين الخالية من الدهن، مثل الأسماك، وقلل من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم.

ــ حافظ على وزن صحي للجسم. يمكن لفقدان الوزن الزائد والمحافظة على الوزن المثالي أن يقلل من خطورة الإصابة بأمراض القلب وكذلك العديد من أنواع السرطان.

ــ مارس الأنشطة البدنية، اجعل الأنشطة البدنية جزءاً من روتينك اليومي، وعليك أن تعلم أن ممارسة الرياضة يمكن أن تساعدك على السيطرة على وزنك والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ولكن هل تعلم أن ممارسة الرياضة يمكن أيضاً أن تقلل من خطورة الإصابة بأنواع معينة من السرطان؟

- اختر الرياضة أو الأنشطة الأخرى التي تستمتع بها، بدءاً من كرة السلة إلى المشي السريع.

ــ تعامل مع ضغوط الحياة. إذا كنت تشعر بالتوتر والتعرض للهجوم باستمرار، فقد تتأثر عادات نمط حياتك وبالتالي قد يتأثر جهازك المناعي. لذا، اتخذ تدابير للحد من الضغط النفسي أو تعلم كيفية التعامل مع التوتر بطرق صحية.

عوامل الخطورة

يتمثل السبب الشائع الآخر للوفاة بين الرجال في حوادث السيارات. لكي تحافظ على نفسك آمناً على الطريق، استخدم الحس السليم. ارتدِ حزام المقعد. اتبع تعليمات الحد الأقصى للسرعة. ولا تقود السيارة بينما يغلبك النعاس.

علامات

كما يعتبر الانتحار من المخاطر الصحية الأساسية لدى الرجال. ويتمثل أحد عوامل الخطورة المهمة التي تؤدي إلى الانتحار بين الرجال في الاكتئاب. وإذا كنت تشعر بعلامات وأعراض الاكتئاب مثل مشاعر الحزن أو التعاسة وفقدان الاهتمام بالأنشطة العادية فاستشر الطبيب.

وخلاصة القول أن تتفهم المخاطر الصحية فهذا أمر. وأن تتخذ الإجراءات للحد من المخاطر لديك فهذا أمرٌ آخر. ابدأ بخيارات أسلوب الحياة الصحي، اتباع نظام غذائي صحي والمحافظة على النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وإجراء الفحوصات الطبية الموصى بها. وقد يكون التأثير أكبر مما تتخيل.

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