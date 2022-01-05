سيارات مرسيدس ٢٠٢٢ فخامة وأناقة.. أي منها ستمتلكين؟

كل امرأة صاحبة عمل خاص أو عاملة تحلم بأن تمتلك سيارة ذات مواصفات عالية جداً ولون مميز لتميز بها نفسها وخصوصاً إذا كانت إمرأة عاملة، ولا تزال شركة مرسيدس Mercedes تتصدر قائمة السيارات الأنيقة والفخمة.

تاريخ شركة مرسيدس

شركة مرسيدس تأسست عام 1926 على يد من كارل بنز وغوتيلب دايملر وهي شركة ألمانية، ومقرها الرئيسي في مدينة شتوتغارت، وتعتبر شركة مرسيدس فرع من فروع شركة دايملر متخصصة فى انتاج السيارات الفاخرة والاتوبيسات والشاحنات وسيارات الاسعاف.

شعار شركة مرسيدس هو نجمة ثلاثية وهي تعود إلى أهداف غوتليب دايملر في إستحدام المحركات في الأرض والمياه والهواء.

أين تصنع سيارات مرسيدس؟

يوجد مصنع في دولة الجزائر الذي يتم فيه صناعة الشاحنات والحافلات وهذا بعد الشراكة التي تمت بين الشركة الوطنية لتصنيع العربات وشركة مرسيدس.

يوجد مصنع في دولة الأرجنتين وهذا المصنع هو الأول الذي يتم إنشاؤه للشركة خارج دولة ألمانيا.

فيتنام وتايلاند: يوجد مصنعان في هذين الدولتين حيث يتم في هذه المصانع إنتاج السيارات التي تحمل أحرق c،e ،a.

يوجد مصنع في ولاية ألاباما الأمريكية تحديدا في منطقة توسكالوسا وفي هذا المصنع يتم صناعة طراز glg وكلاس gle ذات الدفع الرباعي.

مصنع ماكلارين المتواجد في الجزء الشمالي من هامبتون في انجلترا وتحديدا في بركلي وهذا المصنع متخصص في صناعة طراز إس إل آر ماكلارين.

يوجد مصنع في دولة كوريا الجنوبية تابع إلى شركة سانغ يونغ موتور وهذا المصنع متخصص في صناعة طراز إم بي مائة، وموسو.

مصنع المكسيك وينتج هذا المصنع طراز C Class و M و E والعديد من الحافلات والشاحنات.

أنواع سيارات مرسيدس 2022

مرسيدس بنز A كلاس سيدان «2022»

مرسيدس بنز A كلاس هاتشباك «2022»

مرسيدس بنز B كلاس «2022»

مرسيدس بنز CLA «2022»

مرسيدس بنز سي كلاس الجديدة كليًّا «2022»

مرسيدس بنز GLA «2022»

مرسيدس بنز GLC «2021»

مرسيدس بنز E كلاس «2022»

مواصفات سيارات مرسيدس

تتميز بقدرتها علي التحرك في ظروف الرياح الشديدة دون الخروج عن المسار وذلك من خلا مساعد الرياح. تحتوي علي نظام لتنبيه السائق عند مغادرة السيارة للطريق الصحيح، كما نجد السيارة مزودة بـخمسة منافذ لـ USB ونظام بلوتوث وراديو ستالايت، وتتميز أيضاً بأنها تحتوي علي شاشة تعمل باللمس.

صور احدث سيارات مرسيدس 2022

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