إطلالات ساحرة للأميرتين سلمى وإيمان في عيد ميلادهما

نشرت الملكة رانيا العبدلله صورة بمناسبة عيد ميلاد ابنتيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى وتعبر بها عن محبتها لهما، حيث يوم واحد يفصل بين تاريخ ولادتهما، يصادف عيد ميلاد الأميرة إيمان 27 سبتمبر 1996، أما الأميرة سلمى يصادف عيدها اليوم 26 سبتمبر 2000.

وعبرت الملكة رانيا عن محبتها لهما، وكتبت في التعليق على الصورة: "أغلى بنتين وأعز صديقتين، كل سنة وانتوا سالمين ايمان وسلمى"، وخطفت الأميرتين الأنظار بإطلالتهما الناعمة.

ارتدت الأميرة سلمى قميص باللون الأزرق من قماش الساتان بأكمام طويلة وواسعة مع بنطلون جينز ناسب عمرها، أما الأميرة سلمى تألقت بقميص باللون الوردي الفاتح مع اختيار بنطلون باللون الأبيض تناسب مع لون بشرتها، أما الملكة رانيا أطلت بإطلالة كاجوال، في حين اختارت قميص حريري مع بنطلون جينز جاء نفس لون بنطلون ابنتها الصغرى الأميرة سلمى، في حين جاء لون قميصها متجانس مع إطلالة بناتها.

وبمناسبة عيد ميلاد الأميرتين سلمى وإيمان جمعنا لكم إطلالاتهما الساحرة مع الملكة رانيا والعائلة:

من هي الأميرة إيمان؟

الأميرة إيمان هي البنت الأولى للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، والترتيب الثاني في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولدت الأميرة إيمان في العاصمة الأردنية الهاشمية - عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

أنهت الأميرة إيمان دراستها في المرحلة الثانوية وذلك بحصولها على شهادتي تفوق في مبحثي العلاقات الدولية والرياضة، ثم شاركت الأميرة إيمان في مجموعة من المناسبات الملكية، أبرزها:حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في 19 يونيو/حزيران 2010، حيث رافقت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني والديها إلى حفل زفاف ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال دوق فسترغوتلاند في دولة السويد، ثم رافقت والديها في زيارات دبلوماسية وحضرت مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات الخيرية في مجموعة من البلاد كان أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين واليابان، وفي عام 2015 ساعدت الأميرة إيمان والدتها في مشاريعها الخيرية، عندما رافقت والدتها في نزهة خارجية، تعمل المنظمة على الترويج لرسائل المواطنة العالمية باستخدام خمسة مبادئ: الحب والسلام والقبول والتسامح والكرم.

وفي 5 تموز 2022 تمت خطوبة الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر، بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.

والجدير بالذكر، أن السيد جميل ألكساندر من أصول يونانية لكنه فنزوليّ المولد، وُلد في عاصمة فنزويلا - كاراكاس عام 1994، ويحمل جميل ألكساندر درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

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