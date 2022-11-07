أروع إطلالات الإعلامية العراقية زهراء سامي

عوّدتنا الإعلامية العراقية الحسناء زهراء سامي على إطلالات فخمة وخيالية، وفي الآونة الأخيرة تصدرت صورة نشرتها زهراء سامي على حسابها الخاص في إنستغرام بالصورة العائلية مع الجدّة والأم وشقيقتها والتي أصبحت حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب علاقتها القوية بعائلتها التي تحمل جمالاً من نوع مختلف ويبدو وكأنهن في نفس العمر.

إطلالات الإعلامية العراقية زهراء سامي اليومية

بالرّغم من اعتمادها المتواصل للإطلالات الرّاقية والفخمة المناسبة لها ولشكلها، لم تستثني الإعلامية العراقية زهراء سامي الإطلالات العصرية والراقية من جدول إطلالاتها اليومي، حيث ارتدت الطويل والقصير والفساتين المكشوفة والمحتشمة، الشورت والجينز، وأضافت النظّارات العصرية والحقائب وبالإضافة إلى الاكسسوارات لتصبح إطلالتها بستايل عصريّ وشبابي، بعيد عن الرّوتين والملل، كما أعجبتنا كثير من الإطلالات التي جمعت فيها زهراء قصّات وألوان لافتة للنّظر.

من هي زهراء سامي؟

زهراء سامي من جنسية عراقية تبلغ من العمر 23 عاماً، وهي مقدمة برامج عراقية، حيث قدمت العديد من البرامج العراقية والتي تناولت القضايا السياسية، وبالإضافة إلى أنها استضافت نخبة مميزة من السياسيين، وتهتم الإعلامية الحسناء بمشاركة متابعيها صورًا من مختلف نشاطاتها الشخصية والعملية وبشكل مستمرعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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