شاهدي.. أفضل إطلالات أسبوع ميلانو للموضة ٢٠٢٠

مع انتهاء أسبوع الموضة بميلانو بإيطاليا واستعراض مصممي الأزياء لأفضل أعمالهم، يتضح أنه كان أسبوعًا زاخرًا بمختلف التصميمات العصرية والكلاسيكية والتي تعود للحقب الزمنية المختلفة مثل الخمسينات والثمانينيات والصيحات البوهيمية وغيرها.

نشرت عدة مجلات نسائية مثل "هاربر بازار"، "ماري كلير"، "ريفينري 29" و "إيل" وغيرها من المجلات النسائية افضل الأطلالات لمصممين الأزياء مثل فيرساتشي وفيندي وغيرها التي ظهرت على مدرج الموضة بميلانو، إليك قائمة بتلك الأطلالات :

- فيرساتشي:

مجموعة فيرساتشي تميزت بالتنوع ما بين الكلاسيكية والعصرية والملابس الرسمية وستايل الشارع ولعل أبرز ما ظهر من تصميمات بجانب فستان جينيفر لوبيز الذي اختتمت به فعاليات اسبوع الموضة هو تلك الثوب الرسمي المكون من قطعتين ويجمع بين اللونين الأسود والرمادي وحذاء الشرائط الرفيعة التي تمتد للركبة، هذا الزي جمع بين الأناقة والعصرية.

تودز:

تميزت مجموعة تودز 2020 بمعاطف جلدية بألوان مختلفة ما بين أحادية اللون وما بين المنقوش ولعل أبرزهم تلك المعطف بنقشة الحمار الوحشي.

- فيرونيكا إيترو:

تميزت مجموعة إترو بالألوان المتنوعة والنقوشات المتميزة لسترات قصيرة بدون سروال ولعل أبرزهم تلك السترة القصيرة بألوانها الزاهية مع البوت الذي أضاف الكمال للإطلالة.

- فيندي:

تميزت تلك المجموعة بأنها مستوحاة من الستينات والسبعينات وتنوعت بين التنانير والفساتين الشفافة ولعل ابرزهم تلك الفستان العاجي بأكمام شفافة ومنتفخة مع تطريز رائع ومميز لمنطقة الرقبة.

- بوتيغا فينيتا:

تميزت تلك المجموعة بالسترات والملابس الجلدية الفضفاضة ويغلب عليها طابع السبعينات ولعل ابرزهم تلك الثوب البني بأطرافه الجلدية مع حقيبة جلدية مميزة للغاية.

- ماكس مارا:

تميزت تلك المجموعة بالعصرية وطغيان الألوان الاحادية ولعل أبرازها تلك الثوب باللون الأحادي والذي يغلب عليه الطابع الرسمي.

-برادا:

جمعت مجموعة براد بين طراز العشرينات والثمانينات وركزت على المرأة العملية وجمعت الإطلالات بين البساطة والتعقيد ولعل أبرزهم تلك الثوب الوردي بتطريزات ذهبية على الأكتاف والقدمين.

-ألبرتا فيريتي:

تميزت المجموعة بالعودة للتنانير القصيرة والسراويل الواسعة ولعل أبرزهم تلك التنورة المنقوشة القصيرة وما أبرز جمال تلك الأطلالة الصندل والحقيبة وتطريزاتهم المميزة.

-ارماني:

تميزت مجموعة ارماني 2020 بطغيان حقبة الخمسينات وابرزها كان تلك الثوب المصنوع مما يشبه قشور السمك مع جزء سفلي من التل .

- موشينو:

تميزت تلك المجموعة بسيطرة الأقمشة المطبوعة والصحيات البوهيمية بألوان زاهية مثل تلك الثوب الابيض بطبعات منقوشة باللون الأزرق والحقيبة مطابقة تمامًا لشكل الثوب.

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