ميلانو تجمع أنيقات العرب في أسبوع الموضة (بالصور)

عادت الفاشينيستات ومدونات الموضة إلى ميلانو الإيطالية ليحجزن مكانة لهن في اليوم الأول من أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020 بعد أن قدمن إطلالاتهن في أسبوع الموضة في لندن خلال الأيام الماضية.
بجانب أهم المشاهير أصبحت إطلالة الستريت الستايل أساسية للفاشينيستات ومؤثرات الموضة، فلدى كل واحدة منهن مفهوم محدد خاص بالإطلالة العصرية التي تتيح لكِ حرية تنسيقها.
جيسيكا قهواتي وديالا مكي ومرام زبيدة ونيجين ميرصالحي وداليا العلي وجدن في الفساتين الإضافة المثالية الفاخرة لإطلالاتهن الأنثوية، منسدلة من الشيفون والحرير لإطلالة بسيطة بقصاتها وستايلها.
اللوك العملي كان خيار العنود البدر ولينا قزيز وليلى عبدالله، فقد شاهدنا البذلات في جاكيتات البلايزر والسراويل بالقصات الواسعة مع القمصان والتنانير القصيرة والسترات الرقيقة.
بينما فرحانة بودي ورانيا فواز وكاميلا كويلو كان الكاجوال الشيك خيارهن لإطلالة ستريت ستايل لافتة.
This beautiful polki set with pearls from @tyaanijewellery DIVAlicious is back and it’s festive & fusion! Get this look and so much more at DIVAlicious Dubai! cious Date - 20 & 21 September 2019 Venue - Godolphin Ballroom, Jumeirah Emirates Towers Hotel, Sheikh Zayed Road Time - 11:00 am to 8:00 pm Free entry & valet Shop at - @be.divalicious
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