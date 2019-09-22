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ميلانو تجمع أنيقات العرب في أسبوع الموضة (بالصور)

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:41
ميلانو تجمع أنيقات العرب في أسبوع الموضة
ميلانو تجمع أنيقات العرب في أسبوع الموضة

عادت الفاشينيستات ومدونات الموضة إلى ميلانو الإيطالية ليحجزن مكانة لهن في اليوم الأول من أسبوع الموضة لموسم ربيع وصيف 2020 بعد أن قدمن إطلالاتهن في أسبوع الموضة في لندن خلال الأيام الماضية.

بجانب أهم المشاهير أصبحت إطلالة الستريت الستايل أساسية للفاشينيستات ومؤثرات الموضة، فلدى كل واحدة منهن مفهوم محدد خاص بالإطلالة العصرية التي تتيح لكِ حرية تنسيقها.

جيسيكا قهواتي وديالا مكي ومرام زبيدة ونيجين ميرصالحي وداليا العلي وجدن في الفساتين الإضافة المثالية الفاخرة لإطلالاتهن الأنثوية، منسدلة من الشيفون والحرير لإطلالة بسيطة بقصاتها وستايلها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan fashion week baby!!! Representing Dee by Dalia new collection..light and free bird 🌈 #SS20#MFW

A post shared by Dalia El Ali (@deebydalia) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao Milano! Feeling like a @prada 👸🏻

A post shared by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inter fans ssssssliding into my dms 😆 #LunchTime

A post shared by Jessica Kahawaty جيسيكا (@jessicakahawaty) on

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milano hello! 💋 #MFW

A post shared by Maram Zbaeda (@maram.zbaeda) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Take one ! Go to the next post for outfit details! #mfw2019 #dialamakkiinmilan #fashion

A post shared by Diala Makki (@dialamakki) on

اللوك العملي كان خيار العنود البدر ولينا قزيز وليلى عبدالله، فقد شاهدنا البذلات في جاكيتات البلايزر والسراويل بالقصات الواسعة مع القمصان والتنانير القصيرة والسترات الرقيقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#mfw ستريت ستايل 😎

A post shared by LAILA (@lailaabdallah) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#MFW Day 1 // straight from airport to running around in streets 😅

A post shared by Leena Kaziz | لينا قزيز (@leenakaziz) on

بينما فرحانة بودي ورانيا فواز وكاميلا كويلو كان الكاجوال الشيك خيارهن لإطلالة ستريت ستايل لافتة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

That was really fun @prada , thank you for having me 💓

A post shared by Rania Fawaz (@raniafawazz) on

المزيد من إطلالات المشاهير:
أفضل إطلالات أسبوع الموضة اللندني
ستايل الشارع يظهر بقوة في أسبوع الموضة بنيويورك.. شاهدي أبرز التصميمات (صور)


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