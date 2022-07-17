تألقت عارضة الأزياء أميرة الزهير في أسبوع الموضة المقام في العاصمة الفرنسية باريس بأكثر من إطلالة في عروض دور الأزياء العالمية.

شاهدي إطلالات موديل السعودية أميرة الزهير في أسبوع الموضة الباريسي بحسب ما جاء في موقع حلوة.

أميرة الزهير في عرض دولتشي آند غابانا

نشرت عارضة الأزياء السعودية والتي تبلغ من العمر 22 عامًا في عرض دولتشي آند غابانا في أسبوع الموضة الباريسي بفستان باللون الأسود يصل طوله إلى أسفل الركبة وبأكمام طويلة عريضة من الأسفل، مع حقيبة يد سوداء صغيرة ، ووضعت عارضة الأزياء السعودية على رأسها وشاح يشبه الحجاب مع الكشف عن مقدمة شعرها والجزء الخلفي منه.

أميرة الزهير في عرض Alexis Mabille

تألقت عارضة الأزياء السعودية في عرض دار الأزياء العالمية أليكسيس مابيل بإطلالتين مميزتين، حيث ارتدت في الإطلالة الأولى قميص باللون الأبيض تميز بقصة الياقة الكبيرة، مع تنورة باللون الأسود ذات خصر عالي.

وفي الإطلالة الثانية تألقت الزهير بفستان ضيق باللون النيود تميز بوجد فتحة جانبية طويلة مع حزام من قماش الستان باللون النيود وارتدت اقراص اذن ضخمة ذهبية اللون.

أميرة الزهير في عرض Giorgio Armani Prive

ارتدت الزهير في عرض دار جورجو أرماني العالمي بجاكيت قصير باللون الكحلي مع بنطلون من قماش الستان، وتميز الجاكيت بوجود شك الترتر وربطة في المنتصف مع فتحة كبيرة من ناحية الصدر، وامسكت حقيقة سهرة مطرزة وانتعلت حذاء ستيليتو باللون الوردي.

واعتمدت تسريحة ربط الشعر إلى الخلف مع ارتداء اقراط اذن وردية اللون.

أميرة الزهير في عرض Giambattista Valli

تألقت عارضة الأزياء السعودية في عرض دار الأزياء العالمية جيامباتيستا فالي ضمن اسبوع الموضة في باريس بفستان ميدي من الأمام وطويل من الخلف.

تميز الفستان بقصة التنورة الضخمة وجاء باللون البني الغامق، كما اكملت اطلالتها بطرحة طويلة من نفس لون الفستان وأقراط اذن ضخمة باللون الفضي.

أميرة الزهير في عرض georges hobeika

ارتدت العارضة السعودية الشابة في عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي جورج حقيبة تنورة مكونة من طبقتين باللونين الكريمي والزهري الفاتح وتميزت التنورة بوجود عدد من الزركشات الملونة.

اما في الجزء العلوي من الإطلالة فارتدت قميص باللون الأزرق الفاتح تميز بقصة الأكمام الطويلة جدًا والتي تصل إلى الأرض، مع تطريزات بالاحجار المرصعة على الياقة وفي مكان الأزرار.

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