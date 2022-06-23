موضة الجمبسوت اختيارك لإطلالة عصرية في عيد الأضحى 

متى يمكننا ارتداء الجمبسوت؟ هل أنتِ من محبي ارتداء الجمبسوت؟ ما هي الأوقات المناسبة لارتداء الجمبسوت؟ ما هو الفرق بين الجمبسوت والأفرول؟ كيف نعدل الأفرول بحسب أجسامنا؟ وأهم النصائح لتنسيق ملابس المرأة النحيفة؟

الجمبسوت هي واحدة من القطع التي تعطيكِ إطلالة ساحرة ويمكن تنسيقه بسهولة ومناسب حتى للمناسبات الرسمية والأعياد، ويعتبر الجمبسوت من القطع المريحة والعملية وسهلة الإرتداء.

الفرق بين الجمبسوت والأفرول

الأفرول هو عملي ويرتدى بشكل يومي فوق الملابس، ويكون كاجوال ستايل أكثر، أما الجمبسوت رسمي يمكن ارتداءه في حفلات الزفاف ومناسبات الأعياد مثلا عيد الأضحى المبارك.

ويمكن للمرأة الطويلة أن ترتدي الأفرول الذي يكون خصره غير محدد وواطي، أما المرأة القصيرة يفضل أن ترتدي الأفرول ذات الخصر العالي.

وللمرأة التي ترغب بتحديد خصرها يمكنها وضع حزام على الخصر على الجمبسوت أو الأفرول، وإن كنتِ تريدين الحصول على إطلالة عملية أنيقة بالجمبسوت اختاري تنسيقه مع تي شيرت عملي أو البليزر أو الجاكيت الجينز خاصة مع تقلبات الطقس، ويمكن اعتماد مع الأحذية الكلاسيكية ذات الكعب العالي وذلك لضمان مظهر أنيق وراقي يتناسب مع ذوقك أو السنكرز أو البلارينا، أما إذا رغبتِ بارتداء الجمبسوت أو الأفرول بطريقة رسمية يمكنك اعتماد حذاء بالكعب العالي أو الروكي مع حزام على الخضر باللون الذهبي أو الفضي مع حقيبة رسمية ويصبح يشبة البدلة الرسمية.

وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك إليكِ مجموعة مميزة من الجمبسوت المقدمة من محلات زارا العالمية المناسبة لسهراتك في أول يوم من عيد الأضحى؛ فهل تختارين منها؟

كيف نعدل الأفرول بحسب أجسامنا؟

للمرأة القصيرة يمكنها ارتداء الأفرول الطويل لأنها تعطي مدى أكثر وحتى تتحكم بالكعب العالي كما تريد ويعطيها أكثر طول ونحافة، وايضاً قصة الـ V تعطي مدى وطول.

أما المرأة الطويلة يمكنها اختيار الأفرول متوسط الطول يكون متناسق مع طولها أكثر، ويمكن تحويل الجمبسوت لقطعة رسمية لارتداءه في مناسبة الأعراس وتبدو أكثر فخامة وأناقة من الفساتين، ومن أكثر مصممي الأزياء الذين انشهروا بعمل الجمبسوت الرسمي والمناسب للأعراس هم زهير مراد وإيلي صعب.

3 نصائح لتنسيق ملابس المرأة النحيفة

ارتدي فستان مكشكش، أو تنورة كسرات، أو قمصان مرسوم عليها لأنها تعطيك حيوية وتغض النظر عن نحافتكِ المفرطة.

أكثري من وضع الإكسسوارت الكبيرة مثل الأقراط كبيرة الحجم أو العقد الكبير.

اختاري تنورة طويلة أو تنورة قصير المهم أن تكون بقصة واسعة وحاولي قدر المستطاع الابتعاد عن الملابس الضيقة.

اختيار القمصان الواسعة.

اختاري دائماً الجينز بقصة الشارليسنون "أي ضيق من فوق وعريض من جهة الأسفل.

فساتين من زارا يمكنك ارتداؤها في عيد الأضحى

موديلات كاش مايوه من فيكتوريا سيكريت لإطلالة ملفتة على شاطئ البحر