شاهد بالصور.. أفضل إطلالات ديفة بوليوود ايشورايا باتشان

على الرغم من بلوغها الخمس والأربعين عامًا ، لازالت ايشورايا باتشان أيقونةً للجمال والجاذبية الخاطفة للأنظار، بل ومن الصعب التصديق أنها تبلغ هذا العمر عندما تنظر لمظهرها الخارجي فهي تبدو أصغر بكثير.

بحسب صحيفة " تايمز أوف إنديا " فإن إطلالات ديفا بوليوود متنوعة فهي أيقونة للموضة وكل شئ يناسبها من اللهينجا للساري للملابس العادية فهى تبدو خلابة في جميع الأحوال.

إليك مجموعة من إطلالات ايشورايا :

1-أطلالة المعطف الأحمر وظلال العيون السموكي :

ارتدت ايشورايا معطف أحمر تشبه فيه نجوم الروك ووضعت ظلال عيون داكنة أظهرت سحر وجمال عينيها .

2- المرأة المديرة :

ارتدت النجمة ثوباً من تصميم مانيش أرورا ، تجسد فيه المرأة في مظهر رسمي وقيادي، حيث أرتدت قميصاً أبيض وتنورة زرقاء داكنة وسترة على الكتف مرقطة باللونين الأحمر والوردي.

3- تعدد الألوان

قبل بضعة أشهر ارتدت ايشورايا سترة متعددة الألوان وذات تطريز ثقيل وبدت خلابة في هذه الطلة.

4- الأحمر الناري

مع صورة البحر الهادئ في الخلفية وعيناها الساحرتان ظهرت نجمة بوليوود بفستان أحمر ناري جذاب.

5- الإطلالة الصعبة

كهي الأطلالة التى ظهرت بها في مهرجان كان للعام 2017، حيث ارتدت فستاناً أخضر بخطوط رفيعة ومفتوح الصدر.

6- ملكة الوميض

في مهرجان كان للعام 2018 ظهرت ايشورايا، بثوب ملون خيالي متعدد الالوان من تصميم مانيش أرورا.

7- الإطلالة الحادة

ظهرت ايشوريا بالشعر المجعد واطلالات سوداء ورمادية يغلب عليها الطابع الرياضي.

8- اطلالة الكمال

بهذا الفستان ظهرت ديفا بوليوود كالأميرات، حيث جسدت عنوان الجمال والكمال .

9- الاطلالة القاسية

ظهرت النجمة بثوب سهرة يعبر عن الأناقة والراحة.

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