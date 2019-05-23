شاهد بالصور.. أفضل إطلالات ديفة بوليوود ايشورايا باتشان

على الرغم من بلوغها الخمس والأربعين عامًا ، لازالت ايشورايا باتشان أيقونةً للجمال والجاذبية الخاطفة للأنظار، بل ومن الصعب التصديق أنها تبلغ هذا العمر عندما تنظر لمظهرها الخارجي فهي تبدو أصغر بكثير.
بحسب صحيفة " تايمز أوف إنديا " فإن إطلالات ديفا بوليوود متنوعة فهي أيقونة للموضة وكل شئ يناسبها من اللهينجا للساري للملابس العادية فهى تبدو خلابة في جميع الأحوال.
إليك مجموعة من إطلالات ايشورايا :
1-أطلالة المعطف الأحمر وظلال العيون السموكي :
ارتدت ايشورايا معطف أحمر تشبه فيه نجوم الروك ووضعت ظلال عيون داكنة أظهرت سحر وجمال عينيها .
2- المرأة المديرة :
ارتدت النجمة ثوباً من تصميم مانيش أرورا ، تجسد فيه المرأة في مظهر رسمي وقيادي، حيث أرتدت قميصاً أبيض وتنورة زرقاء داكنة وسترة على الكتف مرقطة باللونين الأحمر والوردي.
3- تعدد الألوان
قبل بضعة أشهر ارتدت ايشورايا سترة متعددة الألوان وذات تطريز ثقيل وبدت خلابة في هذه الطلة.
4- الأحمر الناري
مع صورة البحر الهادئ في الخلفية وعيناها الساحرتان ظهرت نجمة بوليوود بفستان أحمر ناري جذاب.
5- الإطلالة الصعبة
كهي الأطلالة التى ظهرت بها في مهرجان كان للعام 2017، حيث ارتدت فستاناً أخضر بخطوط رفيعة ومفتوح الصدر.
6- ملكة الوميض
في مهرجان كان للعام 2018 ظهرت ايشورايا، بثوب ملون خيالي متعدد الالوان من تصميم مانيش أرورا.
7- الإطلالة الحادة
ظهرت ايشوريا بالشعر المجعد واطلالات سوداء ورمادية يغلب عليها الطابع الرياضي.
8- اطلالة الكمال
بهذا الفستان ظهرت ديفا بوليوود كالأميرات، حيث جسدت عنوان الجمال والكمال .
9- الاطلالة القاسية
ظهرت النجمة بثوب سهرة يعبر عن الأناقة والراحة.
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