في اليوم السادس من مهرجان كان.. شاهدي اتجاهات الموضة بتوقيع نجمات بوليوود

لا زلنا في رحاب المهرجان الأشهر في العالم، مهرجان كان السينمائي الدولي، ولا زالت النجمات تبهرنا بإطلالتهن الساحرة، وتألقهن بأحدث صيحات الموضة في عالم الأزياء الخالد.

في اليوم السادس من المهرجان، لاحظنا هيمنة بعض الصيحات على الساحة، بفضل نجمات بوليوود وظهورهن اللافت بفساتين غاية في الروعة، سنعرضها لك من مجلة فيمنا إن الهندية.

علاقة غرامية مع النجوم

تألقت إيشواريا راي بفستانها الذهبي المذهل، بقصة الكم الواحد والذيل الطويل من الخصر إلى الأرض، من توقيع دار جون لويس سباجي للأزياء، وأكملت اطلالتها بمكياج ناعم بظلال خفيفة من اللون الذهبي البراق.

النار المتوهجة

أما بريكانا تشوبرا فخطفت الأنظار بفستانها المثير باللون البرتقالي اللامع، وهو مقفول من الأمام مكشوفا من الظهر، بأكمام طويلة واسعة، وكأنها. بهذه الاطلالة تغير من قواعد لعبة. الموضة لهذا العام.

السلاسل المتشابكة

مرة أخرى تفتنا تشوبرا بفستان من الميتاليك الشبكي، باللون الرمادي الغامق وشق عالٍ فوق الركبة، وشق كبير أسفل الصدر والظهر، ما خلق بعدا متناسقا بين خط الرقبة والركبة.

طائر الجنة

وتألقت عارضة الأزياء الهندية الشهيرة ديانا بينتي، بفستان أصفر مشع مزين بالريش، يشبه الطيور المحلقة في الهواء، من توقيع دار الأزياء الاماراتية Atelier Zuhra.

المشاعر الخمرية

كذلك ظهرت ديانا بينتي مرة أخرى، بفستان رائع يشبه الفساتين الاسبانية الشهيرة، بلون البيج الهادئ، مكشوف من الكتفين والصدر ومزين بالكشاكش. المطرزة بالريش، وأكملت اطلالتها بتصفيفة شعر كلاسيكية منمقة بتموجات الريترو الرائعة.

الكشكشة المتراصة

أما هوما قريشي فعرفت كيف تبرز جمالها وأنوثتها، باختيارها لهذا الفستان الرائع بالكشاكش المنفوشة باللون. الرمادي الميتالك، من توقيع غوراف غوبتا، وتناغمت اطلالتها أكثر بالاكسسورات بألوان البوب اللافتة.

الطباعة المثالية

كما أطلت قريشي أيضًا بفستان أخر من توقيع رالف لورين، من الحرير الأسود المزين بمطبوعات جريئة، وتزينت بمكياج ناعم يغلب عليه اللون الوردي، واختارت تسريحة موجات الشاطئ؛ لتبرز من جمالها وتعزز من أنوثتها.

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