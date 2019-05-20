في اليوم الرابع لمهرجان كان 2019...صيحات مميزة ظهرت بفضل جميلات بوليوود

بدأ مؤخرًا مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72 وسيستمر حتى 25 من شهر مايو الجاري، وكما هو متوقع، كانت السجادة الحمراء حتى الآن بمثابة منصة عرض أزياء ضخمة، حيث شهدنا العديد من الإطلالات الاستثنائية والتي كانت الجرأة عنوانها الأبرز.

وفي حين أن مشاهير ونجمات هوليوود لفتن الأنظار في المهرجان، إلا أن العديد من نجمات بوليوود، أشعلن الأجواء بإطلالاتهن المميزة، والتي تميز كلا منها بطابع خاص، ومن خلال مجلة "فيمينا"، نقدم لكِ صيحات مميزة ظهرت بفضل جميلات بوليوود في اليوم الرابع لمهرجان كان 2019.

ديبيكا بادوكون

لفتت "ديبيكا" الأنظار بأكثر من إطلالة، وفي اليوم الرابع أشعلت الأجواء بذلك الفستان الفسفوري المنفوش والذي بدت فيه مثل الدمية، هذا وتميز بصيحة الأطراف القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف.

بريانكا شوبرا

سرقت "بريانكا" الأضواء بأناقتها خلال المهرجان، ومن بينهم تلك الإطلالة التي بدت فيها في غاية الجاذبية، حيث ارتدت جمبسوت مميز ذو قطعة تلتف حول عنقها وتنسدل مثل الكاب، وأبرز ما لفت الأنظار في التصميم هو تلك الكسرات.

كانغانا رانوت

كان التنوع عنوان اطلالات "كانغانا" في المهرجان حتى الآن، حيث تنوعت اطلالتها بين التقليدي والعصري الجريء والناعم الرقيق، وفي تلك الإطلالة لفتت "كانغانا" الأنظار باعتمادها صيحة الكتف الواحد، والتي ستكون الأبرز هذا الموسم واطغي على صيحة الأوف شولدر.

ديانا بينتي

في هذه الإطلالة البسيطة ذات لمسة من الجرأة، بدت "ديانا" في غاية الجاذبية، حيث تميزت اطلالاتها بصيحة المونوكروم، كما اتسمت الاطلالة بصيحة الأكمام المنتفخة.

هوما قريشي

في اطلالة جذابة ولافتة، اعتمدت صيحة الفستان البليزر واختارته براق مصمم من الباييت الأسود ونسقته مع حذاء ذهبي ميتاليك.

المزيد من إطلالات المشاهير:

إطلالة كلاسيكية للمخرجة اللبنانية "نادين لبكي" في مهرجان كان 2019 (صور)

لا تفوتي إطلالات جميلات بوليوود في مهرجان كان 2019 حتى الآن (تقرير)