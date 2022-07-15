شاي القنب..الاستخدامات والفوائد الصحية للجسم

شاي القنب مشهور بتأثيراته المهدئة المحتملة على القلب والعقل، حيث يستمتع العديد من الأشخاص الذين يستخدمون منتجات القنب الأخرى أو يدمجون أطعمة القنب الأخرى في نظامهم الغذائي أيضًا باحتساء كوب من شاي القنب الدافئ.

ومع ذلك، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان شاي القنب آمنًا أو قانونيًا للشرب، نظرًا لأن شاي القنب يأتي من نفس نبات القنب أو كما تعرف باسم الماريجوانا.

ما هو شاي القنب ؟

يأتي شاي القنب من نبات القنب، وتستخدم أجزاء مختلفة من النبات لصنع مجموعة متنوعة من منتجات الطهي والعناية الشخصية، على سبيل المثال، ربما تكون قد أكلت بذور القنب أو استخدمت صابونًا يعتمد على القنب من قبل، حيث يمكنك أيضًا استخدام النبات لصنع شاي القنب، والذي يستمتع به الكثير من الناس بسبب آثاره المهدئة.

وفي الواقع، شاي القنب مشابه لأي شاي عشبي آخر، حيث يمكنك استخدام أوراق القنب الجافة أو براعم الزهور، على الرغم من أن الناس في بعض الأحيان يضيفون البذور أو حتى أجزاء من الجذر أيضًا، وشاي القنب يكون له لون بني مخضر ويوصف بأنه ذو نكهة مريرة أو ترابية قليلاً، لذلك يحب بعض الناس إضافة نكهة أو عوامل تحلية إلى شاي القنب، مثل الليمون أو العسل أو السكر.

هل يحتوي شاي القنب على رباعي هيدرو كانابينول ؟

أحد أكثر الأسئلة شيوعًا لدى الكثير من الناس حول شاي القنب هو ما إذا كان يحتوي على رباعي هيدرو كانابينول (THC)، حيث أن رباعي هيدرو كانابينول مسؤول عن التأثير النفساني الرئيسي في نبات القنب، وهو ما يجعل الناس منتشين بعد التدخين أو تناول الأعشاب الضارة.

أحيانًا يتم الخلط بين شاي القنب والقنب نفسه، لكنهما ليسا نفس الشيء، حيث أن شاي القنب والقنب غنيان بالكانابيديول (CBD)، وهو قنب ليس له تأثير نفسي يستخدم غالبًا لتقليل القلق وتخفيف الألم والمساعدة في تحسين بعض علامات صحة القلب، بالإضافة إلى ما سبق فإن شاي القنب يحتوي على رباعي هيدرو كانابينول ولكن بكمية ضئيلة جدًا لا تؤثر نفسيًا.

الاستخدامات والفوائد الصحية المحتملة لشاي القنب

يستخدم شاي القنب بشكل أساسي للمساعدة في جلب الهدوء للعقل والجسم، حيث ترجع قدرته على تعزيز الاسترخاء إلى حد كبير إلى الكانابيديول التي ليس لها تأثير نفساني والمركبات الحيوية الأخرى التي تحتوي عليها.

ومع ذلك، تذكر أن شاي القنب يحتوي على الأرجح على كميات أقل بكثير من الكانابيديول "CBD" من الكميات التي تم البحث عنها في الدراسات التي تحلل تأثيرات الكانابيديول، وقد لا ينتج عن شرب شاي القنب وحده تأثيرات قوية.

ولقد تمت دراسة شاي القنب لإمكانية تقديمه الفوائد التالية:

خالي من الكافيين: شاي القنب على عكس بعض أنواع الشاي الأخرى لا يحتوي على الكافيين، وهذا يعني أنه لن يمنحك التوتر أو يبقيك مستيقظًا في الليل مثل مشروب عالي الكافيين.

قد يساعد في تعزيز النوم: يمكن أن يساعد الكانابيديول في تهدئة الدماغ ويمكن استخدامه للحث على أنماط نوم أكثر راحة، وفي الواقع، وجدت بعض الدراسات أن الكانابيديول "CBD" قد تحسن جودة النوم بين الأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على الدماغ، مثل مرض باركنسون.

قد يساعد في تقليل القلق: قد يساعد الكانابيديول في القنب في تحسين أعراض القلق، حيث في إحدى الدراسات، تم إعطاء المشاركين جرعة 150 مجم أو 300 مجم أو 600 مجم من "CBD" قبل التحدث أمام الجمهور، وأولئك الذين تلقوا جرعة 300 ملغ استفادوا بشكل كبير من خلال تقليل القلق لديهم بشكل ملحوظ.

قد يخفف الألم المزمن: هناك دليل على أن الكانابيديول "CBD" يمكن أن يساعد في تقليل الألم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن استخدام الكانابيديول قد يساعد حتى في تقليل الحاجة إلى المواد الأفيونية الموصوفة طبيًا في بعض الحالات.

قد يساعد في دعم صحة القلب: قد يساعد الكانابيديول والمركبات الأخرى في القنب، مثل التربينات، في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وقد يكون لديهم أيضًا نشاط مضاد للالتهابات، والذي يمكن أن يفيد القلب.

الجوانب السلبية المحتملة والآثار الجانبية لشاي القنب

إذا لم تستهلك القنب من قبل، فمن الأفضل تناوله ببطء واعتدال، لأن الأطعمة الجديدة يمكن أن تؤثر على الجميع بشكل مختلف، وفي الحقيقة، يعتبر القنب والكانابيديول الموجود فيه آمنين إلى حد كبير مع انخفاض مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة.

ومع ذلك، فقد أبلغت بعض الدراسات عن آثار جانبية مثل الإسهال أو التعب أو التغيرات غير المقصودة في الشهية بين المشاركين الذين يستهلكون القنب، لذلك يجب عليك تجنب شاي القنب إذا كنت تتناول أدوية معينة، لأنه قد يتداخل معها.

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن القنب قد يقلل من مستويات البوتاسيوم، يجب تجنبه إذا كنت تستخدم مدرات البول، والتي يمكن أن تعزز أيضًا خسائر البوتاسيوم، حيث أن مدرات البول مثل الفوروسيميد تقلل من كمية السوائل في الجسم.

ومن الأفضل دائمًا التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة شاي القنب أو مصادر أخرى من القنب إلى نظامك الغذائي أو روتينك الصحي، حيث يمكن للطبيب المساعدة في تحديد المخاطر المحتملة للتفاعل أو إعلامك إذا كانت هناك أسباب أخرى تخبرك بأنه من الأفضل لك تجنب هذه المنتجات.

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