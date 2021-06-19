شجعي أطفالك على القراءة بهذه الطرق

تساعد القراءة الأطفال على تحفيز خيالهم وتوسيع فهمهم للعالم، فهو نشاط قوي ومرضٍ ومجزٍ وله تأثير دائم على تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، ولكن في كثير من الأحيان يجد الآباء صعوبة في تشجيع أطفالهم على القراءة من اجل المتعة، ولذلك نسرد فيما يلي طرق لتشجيع أطفالك على القراءة:

اقرئي لهم

اقرئي أنواعًا مختلفة من القصص لأطفالك عدة مرات في اليوم، وسيؤدي هذا التعرض لأنواع مختلفة من الأدب إلى زيادة اهتمامهم بالقراءة.

احيطيهم بمواد للقراءة

اشتري كتب ومجلات أطفال شيقة، واحتفظي بها في غرفتهم، حيث يمكن للمجموعة الكبيرة من مصادر القراءة أن تحفزهم على القراءة.

اجعليهم يقرؤون

لزيادة اهتمامهم وإشراكهم في النشاط، اجعلي اطفالك يقرؤون أمامك، وهذا سوف يساعد على زيادة مهاراتهم اللغوية.

كوني قدوة جيدة

يلتقط الأطفال العادات من آبائهم، لذلك حاولي أن تكون قدوة جيدة فيما يتعلق بالقراءة، وعندما يرونك تقرئين، سيعملون على القراءة.

الكتب الصوتية

إذا لم يكن اطفالك يحبون القراءة، يمكنك الاستعانة بالكتب الصوتية، والتي يمكن أن تكون مفيدة بنفس القدر، وتساعد في تحسين قدراتهم اللغوية.

الاهتمام

دعي طفلك يختار كتابًا بمفرده، واظهري اهتمامك عندما يقرأ، فهذا سيعزز ثقته في نفسه وفي اختياراته.

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